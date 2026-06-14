رویداد صنایع دستی خلاق و نوآور «ترنگ» در کرمان

به گزارش ایلنا، برگزارکنندگان رویداد بر این تأکید داشتند که صنایع دستی جدای از اینکه یک میراث فرهنگی است که از پیشینیان به ما رسیده و هنر دست تولیدکنندگان و هنرمندان است، یک صنعت است و باید همچون دیگر صنایع با فناوری اطلاعات و روش‌های نوین بازاریابی و تجارت به بازارهای جهانی و داخلی راه یابد وگرنه شاهد رکود این صنعت و بی‌انگیزگی هنرمندان خواهیم بود.

در آیین گشایش این رویداد محمد‌علی طالبی استاندار کرمان، سید مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان، سید مؤید محسن نژاد مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، مرتضی شجاع رئیس انجمن صنایع دستی کرمان، محسن تویسرکانی شهردار کرمان، محمد معتمدی نماینده مردم شهرستان‌های سیرجان و بردسیر و مریم فدایی قطبی مشاور کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان به ایراد سخنرانی پرداختند.

محمد علی طالبی استاندار کرمان گفت: تمرکز ما با همراهی اتاق بازرگانی و دستگاه‌های مسئول از جمله میراث فرهنگی بر برندسازی و بازاریابی است تا برند کرمان را در حوزه صنایع دستی باکیفیت در سطح جهان مطرح و ساز و کارهای مختلف توسعه بازار را در استان دنبال کنیم، طالبی همچنین خاطرنشان کرد که بسیاری از محصولات دستی کرمان کیفیت بالایی دارند اما هنوز به برندهای ملی و جهانی تبدیل نشده‌اند، یکی از اهداف این رویداد ایجاد ارتباط تولیدکنندگان و سکوهای فروش دیجیتال است تا زمینه‌ی توسعه بازار برای فعالان این حوزه فراهم شود.

طبیب زاده رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه یکی از ضعف‌های اساسی صنایع دستی کرمان عدم توجه به نیاز بازار است، اضافه کرد: تولیدات خُردِ خانگی و عدم امکان سفارش در حجم بالا، نبودن بسته بندی حرفه‌ای، عدم توجه به برندسازی و روایت سازی و نوع حمل و نقل از مشکلاتی است که در حوزه صنایع دستی مشاهده می‌کنیم.

همچنین افزود: در شرایط فعلی که وابستگی کشور به مواد اولیه و ارتباط با تحریم احساس می شود، این صنایع دستی است که می تواند معیشت هفتاد هزار نفر را به راحتی تأمین کند که رقم بزرگی است که باید به عنوان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پدافند غیرعامل به آن پرداخته شود، طبیب زاده درباره‌ی رویداد ترنگ افزود که: ترنگ فقط نمایشگاه نیست بلکه تمرکز ما ایجاد بازار است و علاوه بر نمایشگاهی که بر پا شده، آموزش روش‌های جدید و استفاده از شبکه های دیجیتال توزیع را طی این سه روز ارائه می کنیم و می‌خواهیم کمک کنیم تا صنعتگر از صنعت معیشتی به سمت صنعت خلاق و اقتصادی حرکت کند.

وی همچنین پیشنهاد کرد که چهار کنسرسیوم صنایع دستی (پته، گلیم، مس، زیورآلات و سنگ های قیمتی) در کرمان که به تولیدات صنایع دستی بپردازند، تشکیل شود و باید نمایشگاه دائمی برای صنایع دستی ایجاد شود و در ورودی شهرهایی همچون بم، شهداد و در هر مکان تاریخی یک ساختمان فاخر به نمایشگاهی دائمی تبدیل شود زیرا اتکا به نمایشگاه های چند روزه دستاوردی ندارد.

شهردار کرمان هم‌ با اشاره به اینکه شهر کرمان به عنوان شهر ملی صنایع دستی ثبت شده، گفت: شهر ملی صنایع دستی کرمان شایسته بهترین‌هاست و صنایع دستی به دلیل رویکردهای فرهنگی، اقتصادی، ایجاد اشتغال و درآمدهای ارزی اهمیت بسیاری دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان نیز به جامعه آماری این صنعت اشاره کرد و گفت: از 400 رشته صنایع دستی 299 رشته در ایران است که از این تعداد 155 رشته و 149 زیر رشته در کرمان وجود دارند و در ادامه افزود: امسال تبدیل کرمان به شهر جهانی صنایع دستی را پیگیری می کنیم و در بخشی از سخنانش به یکی از معضلات اصلی هنرمندان در این حوزه اشاره کرد و خاطر نشان کرد: اگر تولیدات با شناخت بازار و هدفمند انجام نشوند با شکست مواجه می‌شویم.

محمد معتمدی نماینده مردم شهرستان های سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی که حوزه‌ انتخابی‌اش صنایع و معادنِ بزرگی را در اختیار دارد نیز بر لزوم حمایت از صنعتگران و هنرمندان در زمینه های مختلف تأکید داشت و افزود: در حوزه صنایع دستی پژوهش‌های بسیاری در حال انجام است که باید مورد حمایت قرار گیرند، همچنین باید از تولیدکنندگان صنایع دستی و فعالیت‌های مربوط به ترمیم، بازسازی، حفظ و نگهداری صنایع دستی استان کرمان حمایت کنیم و در این ارتباط پیشنهاد می‌شود بخشی از مبالغ مسئولیت‌های اجتماعی استان کرمان به این موضوع اختصاص یابد.

فدایی قطبی مشاور کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان که از ایده‌پردازان برگزاری این رویداد بود، عدم توجه به آینده نگری و پایداری و نیمه حرفه‌ای بودن در حوزه دیجیتال را از دیگر ضعف‌های صنعت صنایع دستی استان دانست.

این رویداد با استقبال خوبِ مردم روبه‌رو شد و برای رفع تدریجی معضلات جامعه صنایع دستی، چراغی هرچند کم‌سو در دلِ دست‌اندرکاران این حوزه روشن کرد.

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