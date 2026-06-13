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کشف ۵۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در اندیمشک

کشف ۵۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در اندیمشک
کد خبر : 1798421
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فرمانده انتظامی اندیمشک گفت: یک مزرعه استخراج رمز ارز غیرمجاز با ۵۳ دستگاه ماینر در این شهرستان شناسایی و جمع‌آوری شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ سید شمس‌اله موسوی ظهر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی قیلاب با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک باب منزل مسکونی را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از این محل ۵۳ دستگاه ماینر قاچاق کشف شد.

وی افزود: در این ارتباط متهم دستگیر و پرونده قضائی تشکیل شده است.

فرمانده انتظامی اندیمشک با اشاره به آثار مخرب استفاده از ماینرهای غیرمجاز بیان کرد: این تجهیزات خسارت‌هایی به شبکه توزیع برق وارد می‌کنند و پلیس با مخلان امنیت اقتصادی و آسایش شهروندان با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

 

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