به گزارش ایلنا، نوربخش داداشی افزود: امروز شنبه 23 خرداد ماه با تشدید ناپایداری در ساعت‌های بعدازظهر و شب، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، رگبار باران و رعدوبرق با احتمال تگرگ بیشتر در مناطق نیمه شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات مرکزی و جنوب شرق استان خراسان شمالی برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: فردا یکشنبه 24 خرداد ماه جو پایدار همراه با آسمان صافی را در اغلب مناطق استان خراسان شمالی انتظار داریم. همچنین پدیده غالب در ساعت‌های بعدازظهر این استان افزایش وزش باد، در مناطق نیمه جنوبی استان گاهی وزش باد شدید همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان خراسان شمالی به وضعیت دمای هوا در بازه زمانی امروز و 2 روزه آینده استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: برای امروز شنبه 23 خرداد ماه کاهش نسبی دما و در بازه زمانی روزهای یک‌شنبه و دوشنبه 24 و 25 خرداد ماه، افزایش دما پیش‌بینی می‌شود.

داداشی تصریح کرد: شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای 14 درجه سانتیگراد خنک‌ترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای 40 درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان خراسان شمالی گزارش شده‌اند، در همین مدت کمینه و بیشینه دمای شهرستان بجنورد نیز 19 و 35 درجه سانتیگراد بوده است.

انتهای پیام/