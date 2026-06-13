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جمعیت هلال‌احمر استان کرمان اعلام کرد:

2 کشته و 7 مصدوم؛ دستاورد واژگونی خودروی حامل اتباع غیرمجاز در محور ریگان به بم

2 کشته و 7 مصدوم؛ دستاورد واژگونی خودروی حامل اتباع غیرمجاز در محور ریگان به بم
کد خبر : 1798416
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جمعیت هلال‌احمر استان کرمان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در سانحه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو 405، محور ریگان به بم که حامل اتباع غیرمجاز بود، 2 نفر کشته شده و 7 نفر نیز مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: این حادثه رانندگی بر اثر انحراف و واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژوی 405، حامل 9 نفر سرنشین حامل اتباع غیرمجاز در کیلومتر 5 محور ریگان به بم اتفاق افتاده است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: در این راستا بلافاصله تیم امداد و نجات هلال‌احمر از پایگاه امداد و نجات جاده‌ای شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان ریگان به محل وقوع این حادثه رانندگی برای امدادرسانی اعزم شده است.

جمعیت هلال‌احمر استان کرمان در اطلاعیه خود آورده است: نیروهای امداد و نجات، از 7 نفر مصدوم این حادثه، یک مصدوم را به مرکز درمانی منتقل کرده و سایر مصدومان نیز توسط نیروهای اورژانس در محل حادثه مداوا شدند.

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