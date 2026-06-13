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پروژه چشم تبریز عمارت ساعت به بهره برداری رسید

پروژه چشم تبریز عمارت ساعت به بهره برداری رسید
کد خبر : 1798389
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با اتمام عملیات اجرایی پروژه هوشمند چشم تبریز در عمارت ساعت، این پروژه با حضور شهردار منطقه ۸ تبریز و مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تبریزبه بهره برداری رسید.

 به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در این مراسم  افتتاحیه که با پخش زنده مراسم افتتاحیه عمارت تاریخی کلاه فرنگی تبریز همراه بود، ارتباط تصویری مستقیم بین شهروندان حاضر در عمارت ساعت و شهروندان حاضر در مراسم افتتاحیه عمارت تاریخی کلاه فرنگی تبریز در پارک باغشمال انجام پذیرفته و حاضرین بصورت زنده  با یکدیگر ارتباط تصویری برقرار کردند.

حمیده درشته در خصوص این پروژه  گفت: پروژه هوشمند چشم تبریز با مشارکت شهرداری منطقه ۸ و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تبریز در محوطه عمارت تاریخی ساعت اجرا شده  که هدف از اجرای آن توسعه استفاده از فناوری های روز در حوزه گردشگری است.

وی افزود:‌ پروژه «چشم تبریز» از جمله طرح‌های فناورانه شهرداری تبریز در حوزه مدیریت شهری هوشمند است که با استفاده از زیرساخت‌های ارتباطی و سامانه‌های پیشرفته نظارتی، امکان پایش دقیق‌تر فضاهای شهری را فراهم می‌کند.

شهردار منطقه ۸ در ادامه گفت: این پروژه  از جمله پروژه‌های نوآورانه  شهرداری تبریز است که در راستای تحقق شهر هوشمند در محوطه عمارت ساعت اجرایی شده  که ضمن معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی تبریز، بستری تعاملی برای گردشگران و شهروندان فراهم  میکند.

شایان ذکر است در حاشیه مراسم افتتاحیه پروژه چشم تبریز، مسابقه نقاشی کودکانه با عنوان برای ایران برگزار شد که مورد استقبال شهروندان خردسال مواجه شده و در پایان به نفرات برتر این مسابقه جوایزی از طرف شهرداری منطقه ۸ تبریز اهدا شد.

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