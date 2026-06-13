قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
سکه و طلا امروز در بازار با نوسان قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در حال معامله است.
قیمت انس جهانی طلا به ۴۲۱۹ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می شود.