به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۲۱۹ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می شود.

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