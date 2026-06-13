مدیرعامل شرکت آبفا استان:
بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان به تأسیسات آب هرمزگان خسارت وارد شد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با اشاره به خسارات وارد شده به تأسیسات آبرسانی استان، از تخریب بخشی از آبشیرینکنها و مخازن ذخیره آب خبر داد و میزان خسارات برآورد شده را بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، عبدالحمید حمزه پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در نشست خبری به مناسبت هفته صرفهجویی در مصرف آب، با اشاره به نامگذاری روزهای ۲۵ تا ۳۱ خردادماه به عنوان «هفته صرفهجویی در مصرف آب» اظهار کرد: شعار محوری امسال «آب، سرمایه مشترک» انتخاب شده که بیانگر اهمیت این منبع حیاتی در زندگی امروز و آینده کشور است.
حمزهپور با بیان اینکه ایران کشوری گرم و خشک است و همواره با محدودیت منابع آبی و کاهش بارندگیها مواجه بوده، افزود: مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع آب بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. آب شرب با صرف هزینههای بسیار زیاد تأمین و شیرینسازی میشود و حفظ این سرمایه ملی نیازمند مشارکت و همراهی همه مردم است.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی استان هرمزگان تصریح کرد: هرمزگان نیز از جمله استانهای کمبارش کشور محسوب میشود و نقش مردم در مدیریت مصرف آب و جلوگیری از هدررفت این منبع ارزشمند بسیار تعیینکننده است. همچنین در بخشهای کشاورزی و صنعت نیز باید نگاه ویژهای به مصرف بهینه آب وجود داشته باشد و آب به عنوان سرمایه نسلهای آینده مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل آبفای هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به خسارات وارد شده به تأسیسات آبرسانی استان در جریان حملات اخیر اشاره کرد و گفت: برخلاف ادعاهایی که درباره رعایت حقوق بشر و عدم هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی مطرح میشود، تأسیسات آبرسانی که از اساسیترین نیازهای مردم هستند مورد حمله قرار گرفتند.
حمزهپور افزود: در شهرستان قشم، بزرگترین آبشیرینکن این شهرستان با ظرفیت بیش از ۱۲ هزار مترمکعب در شبانهروز که وظیفه تأمین آب شهرها و روستاهای منطقه را بر عهده داشت، به طور کامل تخریب شد.
وی ادامه داد: آبشیرینکنهای مستقر در جزایر فارور، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی نیز آسیب دیدند. همچنین مخزن ذخیره آب شرب جزیره لارک و مخزن ذخیره و توزیع آب در بخش بمانی شهرستان سیریک از دیگر تأسیسات آسیبدیده در این حملات بودهاند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با بیان اینکه برآوردهای اولیه نشاندهنده خسارت سنگین به زیرساختهای آبی استان است، خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت به تأسیسات و زیرساختهای آب استان هرمزگان وارد شده است.
وی در پایان بر لزوم حفاظت از منابع آبی و زیرساختهای تأمین آب تأکید کرد و گفت: آب یکی از مهمترین نیازهای حیاتی انسانهاست و حفظ این سرمایه ارزشمند نیازمند همکاری همگانی و توجه ویژه به مدیریت مصرف در تمامی بخشها است.