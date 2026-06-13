مدیرکل میراثفرهنگی استان خبر داد؛
هرمزگان بهدنبال تثبیت جایگاه خود در گردشگری تخصصی و هوشمند/ تلویزیون اینترنتی گردشگری راهاندازی میشود
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: اقتصاد گردشگری استان ظرفیت بالایی برای درآمدزایی دارد، اما تاکنون زیر سایه بخش های تجاری و صنعتی قرار گرفته و کمتر دیده شده و لازم است بهعنوان یک بخش اقتصادی مستقل و برنامهریزیشده مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، عادل شهرزاد در بازدید از موسسه آموزش گردشگری «مشق آفرینش» با اشاره به ظرفیتهای گسترده هرمزگان در حوزه گردشگری، اظهار کرد: انتظار و توقع از استان هرمزگان در بخش گردشگری بسیار فراتر از وضعیت فعلی است؛ چراکه اقتصاد گردشگری در این استان تاکنون زیرمجموعه بخش خدمات دیده شده و جایگاه واقعی آن در معادلات اقتصادی استان بهدرستی تعریف نشده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با بیان اینکه گردشگری میتواند بهعنوان یک اقتصاد سبز، پاک و پایدار در هرمزگان نقشآفرینی کند، افزود: در سال ۱۴۰۳ گردش مالی اقتصاد گردشگری حدود ۷۳ همت برآورد میشود؛ رقمی که نشان میدهد گردشگری یک اقتصاد فعال و اثرگذار است، اما برای آن برنامهریزی منسجم و ساختارمند انجام نشده است.
او با اشاره به اینکه بهدنبال تثبیت جایگاه گردشگری بهعنوان یک رکن وزین و قابل اتکا در اقتصاد استان هستیم، اظهار کرد؛ ما وظیفه سیاستگذاری و مانعزدایی را بر عهده داریم و بخش خصوصی، موتور محرک و بازوی اجرایی این بخش از اقتصاد خواهد بود.
شهرزاد با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی در حوزه زیرساخت گردشگری گفت: با این میزان اعتبار نمیتوان پاسخگوی نیازهای گسترده این حوزه بود؛ بنابراین باید بهدنبال راهکارهای جدید برای تأمین و خلق منابع مالی باشیم.
مدیرکل میراثفرهنگی هرمزگان افزود: تکیه صرف بر منابع دولتی پاسخگو نیست. باید ردیفهای اعتباری جدید برای ایجاد زیرساخت های اقتصاد گردشگری تعریف کنیم و شیوه های درآمدزا در ساختار این بخش قرار گیرد. در این زمینه ایدههایی مطرح شده و در حال کار بر روی آنها هستیم.
او با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده درآمدی در گردشگری استان بیان کرد: مراکز متعددی در استان وجود دارد که گردشگران در بدو ورود یا در طول سفر از خدمات آنها استفاده میکنند، اما بخش قابلتوجهی از این ظرفیتها فاقد سازوکار تعرفهگذاری و درآمدزایی مشخص است. باید با تدوین دستورالعملهای لازم، این ظرفیتها ساماندهی شود.
شهرزاد با اشاره به لزوم طراحی ساختار درآمدزا برای بخش گردشگری استان گفت: باید از اکنون برای سالهای آینده، ساختاری طراحی شود که بتواند درآمدزایی پایدار ایجاد کند. در بخش صنایعدستی نیز ایجاد صندوق حمایتی یکی از موضوعاتی است که با مشارکت و همافزایی دنبال میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی هرمزگان همچنین بر توسعه گردشگری تخصصی و رویدادمحور تأکید کرد و گفت: بهصورت جدی بهدنبال گردشگری تخصصی هستیم و در حوزه گردشگری رویدادی نیز برنامهریزیهایی در حال انجام است تا گردشگر به جای اقامت یکروزه، مدت بیشتری در استان ماندگاری داشته باشد.
او با بیان اینکه رویدادهای داخلی و بینالمللی میتوانند به برند گردشگری هرمزگان کمک کنند، تصریح کرد: پیوند میان رویدادهای گردشگری و صنایعدستی باید تقویت شود. همچنین میتوان با استانهای همجوار و کشورهای منطقه برای برگزاری رویدادهای مشترک همکاری کرد.
شهرزاد با اشاره به ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در توسعه گردشگری استان گفت: باید پیوند میان اقتصاد دیجیتال و اقتصاد گردشگری را فعال کنیم. در همین راستا و بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده تلویزیون اینترنتی گردشگری استان راهاندازی خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی هرمزگان ادامه داد: چند اپلیکیشن گردشگری طراحی شده و یک سوپراپلیکیشن نیز در دست طراحی است تا همه خدمات مورد نیاز گردشگر در قالب یک فروشگاه زنجیرهای دیجیتال در دسترس باشد. هرآنچه مختص استان هرمزگان است، باید در این بستر دیده شود.
او با بیان اینکه باید زنجیره خدمات گردشگری کامل شود، اظهار کرد: هدف ما این است که سفر به استان برای گردشگران جذاب و قابلدسترس باشد و در عین حال چرخ اقتصاد بخش خصوصی نیز بچرخد.
او در پایان با تأکید بر نقش همفکری و مشارکت فعالان حوزه آموزش، گردشگری و صنایعدستی گفت: مسیری که آغاز شده، نیازمند همفکری و همراهی بخش خصوصی، مراکز آموزشی و فعالان تخصصی است. اگر چند اقدام کلیدی را بهدرستی آغاز کنیم، بدون تردید گردشگری هرمزگان به پایداری خواهد رسید و به یک برند اثرگذار در سطح ملی و بینالمللی تبدیل میشود.