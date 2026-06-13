صدور ۶۵ مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی در فارس

به گزارش ایلنا، نبی‌اله یزدی افزود: در سال جاری یک جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک برگزار و ۶۵ پرونده با موضوعاتی از جمله الحاق به طرح هادی، اتاقک کارگری و نگهبانی، بسته‌بندی مواد غذایی، نیروگاه‌های خورشیدی، گلخانه و سایر طرح‌های مرتبط بررسی و به کارگروه امور زیربنایی استان ارسال شده است.

یزدی با تأکید بر ضرورت حفظ اراضی کشاورزی اظهار داشت: هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک خلاف قانون بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

مدیر امور اراضی استان فارس از خریداران زمین‌های کشاورزی و باغی خواست پیش از انجام هرگونه معامله، وضعیت کاربری اراضی را از مراجع ذی‌صلاح از جمله جهاد کشاورزی استعلام کنند.

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