زندگی دوباره به نگین آذربایجان بازگشته است/مسیر نجات دریاچه ارومیه با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی در حاشیه برگزاری جشنواره «حال خوب دریاچه» اظهار کرد: وضعیت دریاچه ارومیه همواره مورد توجه و نگرانی بوده و طی سال‌های گذشته تلاش‌های متعددی برای جلوگیری از ادامه روند خشکی آن انجام شده است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در این رویداد فرهنگی افزود: استقبال پرشور مردم طی روزهای برگزاری جشنواره، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم منطقه با دریاچه ارومیه است و این همراهی، انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه مسیر احیا ایجاد می‌کند.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه اقدامات متعددی در محدوده دریاچه آغاز شده است، گفت: تلاش خواهیم کرد گزارش این اقدامات و نتایج آن به اطلاع مردم کشور برسد و از ظرفیت دانشگاهیان، اساتید و صاحب‌نظران برای تثبیت شرایط موجود و عبور از چالش‌های پیش‌رو استفاده شود.

رحمانی ادامه داد: در کنار برنامه‌های زیست‌محیطی، توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، صنایع‌دستی، هنری و ورزشی در اطراف دریاچه نیز در دستور کار قرار گرفته تا ضمن تقویت نشاط اجتماعی، زمینه حضور بیشتر مردم در این منطقه فراهم شود.

وی با قدردانی از مشارکت دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: دریاچه ارومیه سرمایه‌ای ارزشمند و متعلق به همه مردم است و تلاش خواهیم کرد در سال‌های آینده با توسعه زیرساخت‌ها و امکانات، شرایط بهتری برای حضور شهروندان و گردشگران فراهم شود.

دولت و مردم،دو بال احیای دریاچه ارومیه

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه احیای دریاچه ارومیه بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست، گفت: در کنار اقدامات و برنامه‌های دولت، مشارکت عمومی و رعایت الگوی صحیح مصرف آب نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت شرایط و تداوم مسیر احیای این پهنه آبی دارد.

رحمانی با اشاره به اهمیت نقش مردم در حفظ منابع آبی اظهار کرد: دولت برنامه‌ها و اقدامات مختلفی را برای احیای دریاچه ارومیه در دستور کار قرار داده اما تحقق اهداف این مسیر نیازمند همراهی شهروندان و تغییر الگوی مصرف است.

وی افزود: در کنار اجرای طرح‌های احیایی، مردم نیز باید با مدیریت مصرف آب و توجه به شیوه‌های صحیح استفاده از منابع آبی در حفظ وضعیت فعلی دریاچه سهیم باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: احیای دریاچه ارومیه تنها یک پروژه عمرانی یا دولتی نیست بلکه یک مسئولیت جمعی و اجتماعی است که همه بخش‌ها باید در آن نقش‌آفرینی کنند.

رحمانی خاطرنشان کرد: اگر مشارکت مردمی در کنار اقدامات اجرایی و کارشناسی ادامه پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که روند احیای دریاچه تثبیت شده و این سرمایه طبیعی برای نسل‌های آینده حفظ شود.

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