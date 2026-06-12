به گزارش ایلنا، محمدامین حسینی به تشریح جزئیات این حادثه آتش‌سوزی پرداخته و در این رابطه افزود: آتش‌سوزی منطقه حفاظت شده دیل در شهرستان گچساران ساعت 12:30 ظهر امروز 22 خرداد ماه در ارتفاعات سخت‌گذر ضلع شمالی این منطقه آغاز شده و عملیات مهار آن همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع حادثه آتش‌سوزی، نیروهای حفاظت محیط‌زیست، محیط‌بانان، منابع طبیعی، ستاد مدیریت بحران، نیروهای امدادی، تشکل‌های مردم‌نهاد، گروه‌های کوهنوردی، دوستداران طبیعت، گروه‌های مردمی، به منطقه اعزام شدند و در حال تلاش برای مهار آتش هستند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: بیش از 40 نفر در عملیات اطفای حریق حادثه آتش‌سوزی منطقه حفاظت شده دیل مشارکت دارند. متأسفانه وزش باد و گرمای شدید هوا روند مهار حریق را در این منطقه با دشواری مواجه کرده است.

حسینی به دلایل احتمالی وقوع حادثه آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده دیل اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: دلیل وقوع این حادثه آتش‌سوزی و میزان خسارت‌های احتمالی پس از مهار کامل حریق و انجام بررسی‌های کارشناسی انجام می‌شود و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

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