وقوع حادثه آتشسوزی در منطقه حفاظت شده دیل شهرستان گچساران / تلاشها برای مهار آتشسوزی ادامه دارد
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد به وقوع حادثه آتشسوزی در یکی از مناطق حفاظت شده این شهرستان اشاره کرده و گفت: بخشی از منطقه حفاظت شده دیل این شهرستان دچار حادثه آتشسوزی شد.
به گزارش ایلنا، محمدامین حسینی به تشریح جزئیات این حادثه آتشسوزی پرداخته و در این رابطه افزود: آتشسوزی منطقه حفاظت شده دیل در شهرستان گچساران ساعت 12:30 ظهر امروز 22 خرداد ماه در ارتفاعات سختگذر ضلع شمالی این منطقه آغاز شده و عملیات مهار آن همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع حادثه آتشسوزی، نیروهای حفاظت محیطزیست، محیطبانان، منابع طبیعی، ستاد مدیریت بحران، نیروهای امدادی، تشکلهای مردمنهاد، گروههای کوهنوردی، دوستداران طبیعت، گروههای مردمی، به منطقه اعزام شدند و در حال تلاش برای مهار آتش هستند.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: بیش از 40 نفر در عملیات اطفای حریق حادثه آتشسوزی منطقه حفاظت شده دیل مشارکت دارند. متأسفانه وزش باد و گرمای شدید هوا روند مهار حریق را در این منطقه با دشواری مواجه کرده است.
حسینی به دلایل احتمالی وقوع حادثه آتشسوزی در منطقه حفاظت شده دیل اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: دلیل وقوع این حادثه آتشسوزی و میزان خسارتهای احتمالی پس از مهار کامل حریق و انجام بررسیهای کارشناسی انجام میشود و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.