به گزارش ایلنا از خوزستان، حادثه آتش‌سوزی حوالی ساعت ۱۱:۵۵ دقیقه امروز جمعه در مرکز توانبخشی امید بهزیستی شهرستان مسجدسلیمان رخ داده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان با اعلام جزئیات این حادثه اظهار داشت: بلافاصله پس از دریافت اطلاع از وقوع حریق، سه تیم عملیاتی از پایگاه‌های امداد و نجات «شهدای عنبر»، «سه راهی لالی» و «شعبه مسجدسلیمان» جهت انجام عملیات نجات و امدادرسانی به آسیب‌دیدگان، به محل حادثه اعزام شده اند.

حسن منصوری با اشاره به ماهیت حساس عملیات، افزود: عملیات امداد و نجات با همکاری تنگاتنگ عوامل آتش‌نشانی، اورژانس و سازمان بهزیستی در جریان است تا تمامی اقدامات لازم برای کنترل وضعیت و حفظ سلامت افراد در محل در حال انجام است.

در خصوص وضعیت مصدومان، معاون امداد و نجات هلال‌احمر خوزستان اعلام کرد: تا این لحظه، ۱۰ مصدوم بر اثر این حادثه به مراکز درمانی منتقل شده‌اند که از این تعداد، ۲ مصدوم توسط آمبولانس‌های جمعیت هلال‌احمر به مراکز درمانی اعزام گردیده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد که با توجه به ماهیت عملیات، روند امدادرسانی همچنان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی و جزئیات بیشتر پس از اتمام مراحل عملیاتی، از طریق کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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