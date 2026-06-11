خودداری صیادان هرمزگانی از هرگونه تردد در تنگه هرمز

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه خطاب به صیادان سراسر استان تأکید شده است: تمامی شناورها و فعالان حوزه صیادی موظف هستند با رعایت کامل دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح، عملیات صیادی خود را تنها در آب‌های سرزمینی و محدوده 12 مایلی ساحل انجام دهند.

در اطلاعیه فوق با اعلام هشدار نسبت به عدم خروج صیادان استان هرمزگان از محدوده آب‌های سرزمینی، عنوان شده است: صیادان باید از خروج در محدوده آب‌های سرزمینی و 12 مایلی ساحل با جدیت خودداری کرده و تمامی نکات ایمنی و هشدارهای اعلام شده را مدنظر قرار دهند.

اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان استان هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: بر اساس این اطلاعیه، هرگونه تردد، فعالیت و حضور شناورها در محدوده تنگه هرمز اکیداً ممنوع اعلام شده و صیادان موظف هستند تا اطلاع ثانوی از نزدیک شدن و تردد در اطراف این منطقه خودداری کنند.

در این اطلاعیه ذکر شده است: اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان استان هرمزگان از تمامی بهره‌برداران و فعالان حوزه صیادی خواسته است با توجه به این هشدار، همکاری لازم را با دستگاه‌های مسئول داشته باشند و اخبار و اطلاعیه‌های بعدی را تنها از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.

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