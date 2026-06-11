نمایندگان مجلس در بزرگداشت خانواده و بازنشستگان مطرح کردند:
افزایشهای حقوق و مزایا به دلیل نرخ بالای تورم محسوس نیست / بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از شرایط کشور و تحولات منطقهای است
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به شرایط اقتصادی اشاره کرده و گفت: افزایشهای اعمال شده در حقوق و مزایا به دلیل نرخ بالای تورم، محسوس نیست. این مسئله تنها مختص بازنشستگان نیست، بلکه شاغلان نیز با این شرایط مواجه هستند.
به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان در بیستویکمین بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان استان مرکزی، افزود: مجلس در بررسی لایحه بودجه تلاش کرد میزان افزایش حقوقها بیش از رقم پیشنهادی دولت باشد و در این زمینه نیز تغییراتی به نفع حقوقبگیران اعمال شد. هرچند این افزایشها با نرخ تورم فاصله دارد.
وی ادامه داد: مجلس و دولت خود را موظف به پیگیری مطالبات بازنشستگان میدانند، اما محدودیت منابع مالی اجرای برنامهها را با دشواری مواجه کرده است. مجلس به تنهایی امکان تصویب طرحهایی با بار مالی جدید برای دولت را ندارد. تحقق مطالبات مرتبط با همسانسازی و افزایش حقوق نیازمند تأمین منابع مالی پایدار است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری نزدیک به 16 سال است که به دلیل مشکلات تأمین منابع مالی اجرایی نشده است و دولتهای مختلف نیز تاکنون نتوانستند این مطالبه مهم را به سرانجام برسانند.
جمالیان با تأکید بر این موضوع که رئیسجمهور اهتمام ویژهای برای اجرای قانون مذکور دارد، تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده و تأکیدات رئیسجمهور، آییننامه اجرایی ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از سالها انتظار، در سال جاری ابلاغ و سپس اجرایی خواهد شد تا یکی از مطالبات دیرینه بازنشستگان محقق شود.
وی بیان داشت: سال گذشته با دستور رئیسجمهور، تدوین آییننامه اجرایی ماده 85 در دستور کار قرار گرفت و کمیته تخصصی مربوطه نیز این آییننامه را در آذر ماه نهایی کرد. اما به دلیل شرایط خاص کشور، ابلاغ آن به تعویق افتاد. با توجه به اقدامات انجام شده، پیشبینی میشود آییننامه فوق در سال جاری ابلاغ و عملیاتی شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، تأکید کرد: در سال جاری برای نخستین بار پوشش هزینههای دارویی و خدمات دندانپزشکی به بیمه تکمیلی بازنشستگان افزوده شده است که این اتفاق گامی در جهت ارتقاء خدمات درمانی این قشر محسوب میشود.
جمالیان به سهم پرداختی بیمه تکمیلی از سوی بازنشستگان اشاره کرده و ابراز داشت: اگرچه سهم پرداختی بازنشستگان برای بیمه تکمیلی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما این افزایش در مقایسه با رشد هزینههای بیمههای تکمیلی در سایر بخشها کمتر بوده و در این راستا تلاش شده فشار کمتری به بازنشستگان وارد شود.
وی به اقدامات انجام شده در خصوص بیمه تکمیلی بازنشستگان اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: مذاکرات و جلسات مربوط به بیمه تکمیلی بازنشستگان در بازه زمانی ماههای گذشته با دشواریهایی همراه بوده است، اما در نهایت قراردادهای مربوطه منعقد شد و بخشی از مطالبات بازنشستگان در حوزه درمان پاسخ داده شد.
بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از شرایط کشور و تحولات منطقهای است
دیگر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز در این بزرگداشت به دغدغههای معیشتی بازنشستگان اشاره کرده و گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی موجود ناشی از شرایط خاص کشور و تحولات منطقهای است، اما بخشی دیگر به ضعف در مدیریتها و اجرای قوانین بازمیگردد که این موضوع باید مورد اصلاح قرار گیرد.
نادرقلی ابراهیمی به اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان اشاره داشته و افزود: یکی از مشکلات موجود، پایین بودن حقوق شاغلان در برخی دستگاهها است که موجب شده دریافتی بازنشستگان این بخشها نیز متناسب با هزینههای زندگی افزایش پیدا نکند. این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است.
وی به پیگیری موضوع معیشت بازنشستگان در خانه ملت و همچنین سازوکارهای ایجاد شده در بودجه سال جاری اشاره کرده و ادامه داد: مجلس با جدیت موضوع معیشت بازنشستگان را پیگیری میکند. در بودجه سال 1405 نیز منابعی برای اجرای بهتر متناسبسازی حقوق و تقویت حمایتهای معیشتی پیشبینی شده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به دیگر اقدامات انجام شده در خانه ملت اشاره کرده و اظهار داشت: نمایندگان استان مرکزی در مجلس با جدیت پیگیر مطالبات حوزه بازنشستگان هستند و از طریق تعامل با دولت، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی تلاش میکنند بخشی از مشکلات این قشر برطرف شود.
ابراهیمی تصریح کرد: مجلس همچنین پیگیر تأمین منابع لازم برای اجرای تعهدات دولت در حوزه بیمه تکمیلی بازنشستگان، افزایش قدرت خرید و توسعه حمایتهای رفاهی بازنشستگان است. این قشر نباید دغدغه تأمین هزینههای درمان و خدمات پزشکی داشته باشند و لازم است سازوکارهای حمایتی در این بخش تقویت شود.
وی به ظرفیت بازنشستگان اشاره کرده و بیان داشت: حدود یک میلیون و 900 هزار بازنشسته تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی کشور قرار دارند که بیش از 32 هزار نفر از آنان در استان مرکزی زندگی میکنند. این ظرفیت انسانی میتواند نقش مؤثری در اتاقهای فکر، شوراهای تخصصی و فرآیندهای تصمیمسازی ایفا کند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: در دفتر ارتباطات مردمی و فعالیتهای کارشناسی، کارگروههای تخصصی متعددی فعال هستند که یکی از مهمترین آنها به بررسی مسائل بازنشستگان اختصاص دارد. از طریق این کارگروهها پیشنهادات و مطالبات قشر بازنشسته به مراجع استانی و ملی منتقل میشود.
ابراهیمی بر ضرورت تقویت کانونهای بازنشستگی تأکید کرده و در این خصوص ابراز داشت: تشکلهای حوزه بازنشستگی نقش مهمی در پیگیری مطالبات و انتقال دیدگاههای بازنشستگان دارند. در این راستا باید امکانات و حمایتهای لازم برای فعالیت مؤثر بازنشستگان فراهم شود تا از این مسیر بتوان چالشها را برطرف کرد.
وی بر ضرورت تشکیل ساختارهای مشورتی برای بهرهگیری از ظرفیت بازنشستگان تأکید داشته و در این رابطه اضافه کرد: استفاده از تجربیات بازنشستگان نباید به برنامههای مناسبتی محدود شود. در این راستا لازم است مسائل و مطالبات بازنشستگان بهصورت مستمر و دورهای بررسی، پیگیری و نتیجه اقدامات به آنان اعلام شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بر ضرورت بهرهگیری از دانش و تجربیات بازنشستگان در اداره امور کشور تأکید کرده و در این خصوص گفت: حفظ کرامت، بهبود معیشت، تأمین سلامت و استفاده از ظرفیتهای فکری بازنشستگان باید در اولویت برنامهریزی دستگاههای اجرایی و نهادهای تصمیمگیر قرار گیرد.
ابراهیمی به ظرفیتهای وجودی بازنشستگان اشاره داشته و افزود: بازنشستگان سرمایههای ارزشمند کشور هستند و اگر مجموع سالهای خدمت آنان را در تعداد بازنشستگان کشور محاسبه کنیم، با گنجینهای عظیم از دانش، تجربه و تخصص روبهرو خواهیم شد که باید در مسیر توسعه و پیشرفت کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: مهمترین مطالبه بازنشستگان حفظ کرامت، منزلت اجتماعی، جایگاه آنان در جامعه و سلامت و آرامش روانی است. بازنشستگان سالهای بسیاری از عمر خود را صرف خدمت به شهروندان و کشور کردهاند. بر این اساس شایسته است در دوران بازنشستگی نیز از احترام، امنیت روانی و حمایتهای لازم برخوردار باشند.