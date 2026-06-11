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استاندار کرمانشاه :

تردد خودروهای منطقه آزاد قصرشیرین در سراسر استان آزاد می‌شود

تردد خودروهای منطقه آزاد قصرشیرین در سراسر استان آزاد می‌شود
کد خبر : 1797533
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استاندار کرمانشاه با اعلام اینکه آغاز واردات و شماره‌گذاری خودرو در منطقه آزاد قصرشیرین یک رویداد صرفاً اداری نیست، گفت: با مصوبه شورای تأمین استان و اختیارات تفویضی دولت چهاردهم به استانداران، تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد قصرشیرین در سراسر استان کرمانشاه آزاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،  منوچهر حبیبی  روز پنجشنبه در آیین افتتاح رسمی مرکز شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین اظهار کرد: منطقه آزاد از آرزوهای دیرینه مردم استان کرمانشاه بوده و امروز دوران بهره‌مندی مردم از مزایا و آثار اقتصادی آن فرا رسیده است.

وی افزود: کرمانشاه نباید تماشاگر فرصت‌های توسعه باشد و این استان باید از ظرفیت‌های خود در مسیر رفاه، آبادانی و اشتغال جوانان به‌صورت جدی استفاده کند. منطقه آزاد قصرشیرین نیز باید در سفره مردم، رونق کسب‌وکار و ایجاد اشتغال نقش‌آفرین باشد.

استاندار کرمانشاه افتتاح مرکز شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد قصرشیرین را متعلق به مردم استان دانست و گفت: این دستاورد به نام مردم صبور، مقاوم، ولایت‌مدار و شایسته قصرشیرین و کرمانشاه ثبت می‌شود و آغاز یک تحول بزرگ در منطقه به شمار می‌رود.

حبیبی با بیان اینکه نباید به موضوع شماره‌گذاری خودرو صرفاً به‌عنوان یک اقدام اداری نگاه کرد، تصریح کرد: این طرح یک رویداد تحول‌آفرین برای اقتصاد استان است و می‌تواند پیامدهای مثبت متعددی به همراه داشته باشد.

وی افزایش قدرت خرید و انتخاب مردم، دسترسی فعالان اقتصادی و بازرگانان به خودروهای باکیفیت‌تر و ایمن‌تر، کمک به تنظیم بازار خودرو، رونق صنایع مرتبط و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال را از مهم‌ترین آثار این طرح برشمرد.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش درآمدهای اقتصادی در منطقه کمک کند و بخشی از مطالبات دیرینه مردم را محقق سازد.

وی همچنین از آزادسازی تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد قصرشیرین در سراسر استان خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه شورای تأمین استان و اختیارات تفویضی دولت، این خودروها از قصرشیرین تا کنگاور و از غرب تا شرق و شمال تا جنوب استان امکان تردد خواهند داشت.

حبیبی افزود: هماهنگی‌های اولیه با استان‌های ایلام، کردستان و آذربایجان غربی نیز انجام شده و تلاش می‌شود با انعقاد تفاهم‌نامه چهارجانبه، امکان تردد خودروهای منطقه آزاد قصرشیرین در این استان‌ها نیز فراهم شود.

استاندار کرمانشاه در ادامه به برخی طرح‌های توسعه‌ای غرب استان اشاره کرد و گفت: پیگیری راه‌اندازی مرز سومار به‌عنوان دومین مرز تردد زائران اربعین، راه‌اندازی بازارچه مرزی چنگوله و بهره‌مندی شهرستان‌های قصرشیرین و گیلانغرب از مزایای تجارت مرزی و کولبری از جمله برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: این پروژه‌ها با هدف تقویت اقتصاد مرزی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق معیشت مردم منطقه در دستور کار قرار دارد.

استاندار کرمانشاه از حمایت‌های دولت چهاردهم، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، فرماندهی انتظامی، پلیس راهور، فرمانداری قصرشیرین، مجموعه منطقه آزاد و سایر دستگاه‌های اجرایی و امنیتی قدردانی کرد و گفت: تحقق این پروژه نتیجه همدلی، انسجام و همکاری همه دستگاه‌ها است و امیدواریم آثار آن به‌زودی در زندگی مردم نمایان شود.

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