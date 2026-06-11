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قاتل متواری در گچساران دستگیر شد

قاتل متواری در گچساران دستگیر شد
کد خبر : 1797514
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فرمانده انتظامی گچساران از دستگیری یک قاتل متواری از سوی مأموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه وبویراحمد روز پنجشنبه به نقل از سرهنگ ارسلان خادمیان اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع قتل یک نفر در مناطق کوهستانی یکی از روستاهای شهرستان گچساران، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی مرجع قضایی و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی گسترده، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.

فرمانده انتظامی گچساران تصریح کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، به ارتکاب قتل اعتراف کرد و سلاح مورد استفاده در این جنایت نیز کشف و ضبط شد.

خادمیان ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

گفتنی است، بررسی‌ها نشان می‌دهد متهم در پی اختلافات شخصی، در هفته جاری فردی را در یکی از کوه‌های روستای خیرآباد به قتل رسانده بود که پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، دستگیر شد.

شهرستان ۱۵۶ هزار نفری گچساران در جنوب غربی کهگیلویه‌وبویراحمد قرار دارد.

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