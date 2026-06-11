دستگیری اعضای باند خرید و فروش عتیقه در فسا

به گزارش ایلنا، سرهنگ لطف الله محمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر اسکان تعدادی مسافر در یکی از مراکز اقامتی فسا با هدف خرید و فروش عتیقه جات، ماموران پلیس آگاهی بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران به محل مورد نظر و در بازرسی از اسکان افراد مورد نظر، ۹ قطعه سکه قدیمی، ۴ قطعه سنگ مشکوک به آثار باستانی، یک دستگاه محک و یک دستگاه توزین و همچنین مقدار ۶۳ گرم مواد مخدر کشف شد.

این مقام انتظامی به دستگیری ۵ نفر در این رابطه اشاره کرد و گفت: متهمان پس از تکمیل پرونده روانه دادسرا و اقلام مکشوفه نیز برای بررسی قدمت تاریخی به اداره میراث فرهنگی شهرستان تحویل شد.

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