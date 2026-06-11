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جمع‌آوری ۲۳۶ انشعاب برق غیرمجاز در شیراز/ شناسایی بیش از ۸۴۴ هزار کیلووات‌ساعت انرژی در مانور «مهتاب»

جمع‌آوری ۲۳۶ انشعاب برق غیرمجاز در شیراز/ شناسایی بیش از ۸۴۴ هزار کیلووات‌ساعت انرژی در مانور «مهتاب»
کد خبر : 1797479
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 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از جمع‌آوری ۲۳۶ مورد انشعاب برق غیرمجاز، شناسایی ۱۵ مورد دستکاری کنتور و احصای ۸۴۴ هزار و ۱۷۶ کیلووات‌ساعت انرژی در جریان اجرای مرحله دیگری از مانور «مهتاب» در شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، احمدرضا خسروی با اشاره به اجرای مرحله جدید مانور «مهتاب» اظهار کرد: این مانور با هدف ارتقای نظارت بر شبکه توزیع، مدیریت مصرف انرژی و کاهش ناترازی برق اجرا شد که طی آن ۱۵ مورد دستکاری کنتور شناسایی و رفع و ۲۳۶ مورد انشعاب برق غیرمجاز جمع‌آوری شد.

وی افزود: در این مانور، مجموع انرژی احصاشده به ۸۴۴ هزار و ۱۷۶ کیلووات‌ساعت رسید که بیانگر اثربخشی اقدامات نظارتی و کنترلی شرکت توزیع نیروی برق شیراز در مقابله با مصارف غیرمجاز است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز ادامه داد: در این مرحله از مانور، ۲.۱ کیلومتر کابل جمع‌آوری، ۲۴۴ کیلووات از بار شبکه کاهش، ۴۸ انشعاب جدید واگذار و ۸۲۰ حلقه چاه کشاورزی نیز مورد آزمون و پایش قرار گرفت.

خسروی با تأکید بر نقش آموزش همگانی و نظارت مستمر در مدیریت مصرف برق، گفت: فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی و مقابله با انشعابات غیرمجاز از مهم‌ترین راهکارهای کاهش ناترازی برق و پیشگیری از خاموشی‌های احتمالی در فصل گرم سال است.

وی از شهروندان خواست با صرفه‌جویی در مصرف برق و همکاری با صنعت برق، زمینه تحقق مدیریت پایدار انرژی و حفظ پایداری شبکه توزیع را فراهم کنند.

 

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