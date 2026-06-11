به گزارش ایلنا از بندرعباس، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان با تأکید بر اهمیت مشارکت متقاضیان و همراهی نظام بانکی در پیشبرد پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اعلام کرد روند ساخت و تکمیل پروژه‌های ۳۲۰، ۶۴۰ و ۸۲۰ واحدی شهرک پیامبر اعظم بندرعباس با جدیت در حال پیگیری است و تحقق برنامه زمان‌بندی این طرح‌ها نیازمند ایفای تعهدات تمامی طرف‌های مشارکت‌کننده است.

بر اساس اعلام بنیاد مسکن هرمزگان، پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن ارتباط مستقیمی با تأمین به‌موقع منابع مالی دارد و واریز سهم آورده متقاضیان در کنار پرداخت مستمر تسهیلات بانکی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم فعالیت کارگاه‌های ساختمانی و افزایش سرعت عملیات اجرایی ایفا می‌کند.

این نهاد با اشاره به پروژه ۳۲۰ واحدی نهضت ملی مسکن در شهرک پیامبر اعظم بندرعباس تأکید کرده است که استمرار روند ساخت و تحقق اهداف تعیین‌شده، مستلزم انجام تعهدات مشترک میان متقاضیان، بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی است. بر همین اساس، واریز به‌موقع آورده متقاضیان می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در اجرای مراحل مختلف پروژه و دستیابی به برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده باشد.

در خصوص پروژه ۶۴۰ واحدی نیز بنیاد مسکن هرمزگان اعلام کرده است که همراهی متقاضیان در تأمین سهم آورده و همکاری مؤثر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، از الزامات اصلی ادامه روند ساخت و تکمیل واحدها محسوب می‌شود. این مجموعه ابراز امیدواری کرده است که با همدلی و مشارکت همه ذی‌نفعان، امکان تحویل واحدهای مسکونی در موعد مقرر فراهم شود.

همچنین در پروژه ۸۲۰ واحدی شهرک پیامبر اعظم بندرعباس، بنیاد مسکن با تأکید بر اینکه خانه‌دار شدن متقاضیان مهم‌ترین هدف اجرای این طرح است، از متقاضیان خواسته است با ایفای به‌موقع تعهدات مالی خود، زمینه تسریع در عملیات ساخت‌وساز را فراهم کنند. در این اطلاعیه آمده است که تأمین آورده متقاضیان و پرداخت تسهیلات بانکی، به عنوان موتور محرک پروژه، نقش اساسی در افزایش سرعت ساخت و تکمیل واحدها دارد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به مسئولیت نظارتی و اجرایی خود، اعلام کرده است که تمامی ظرفیت‌های فنی، مدیریتی و اجرایی برای پیشبرد این پروژه‌ها به کار گرفته شده و تلاش می‌شود با نظارت مستمر، روند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن با کیفیت مطلوب و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال شود.

این نهاد همچنین بر اهمیت همکاری و همدلی میان متقاضیان، بانک‌های عامل و مجموعه اجرایی پروژه‌ها تأکید کرده و ابراز امیدواری کرده است که با مشارکت مؤثر همه بخش‌ها، مسیر خانه‌دار شدن متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهرک پیامبر اعظم بندرعباس با سرعت بیشتری طی شده و واحدهای مسکونی در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد.

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