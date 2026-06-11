به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌هایی به بزرگی چهار و ۴.۲ ریشتر صبح امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد شهر نورآباد و توابع آن در استان فارس را لرزاند.

کانون این زلزله ها در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و با مختصات ۳۰.۱۷ درجه شمالی و ۵۱.۵۸ درجه شرقی ثبت شده است.

قدرت این زمین‌لرزه ها از نوع MN گزارش شده و عدم قطعیت مکانی آن ۴.۳۵ کیلومتر در جهت شمالی-جنوبی و ۵.۵۵ کیلومتر در جهت شرقی-غربی برآورد شده است.

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