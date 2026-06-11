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۲ زمین‌لرزه نورآباد ممسنی فارس خسارتی نداشت

۲ زمین‌لرزه نورآباد ممسنی فارس خسارتی نداشت
کد خبر : 1797387
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وقوع ۲ زمین‌لرزه متوالی ۴ و ۴.۲ ریشتری صبح امروز (پنجشنبه) حوالی نورآباد شهرستان ممسنی فارس را لرزاند اما این حادثه خسارتی برجا نگذاشت.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌هایی به بزرگی چهار و ۴.۲ ریشتر صبح امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد شهر نورآباد و توابع آن در استان فارس را لرزاند.

کانون این زلزله ها در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و با مختصات ۳۰.۱۷ درجه شمالی و ۵۱.۵۸ درجه شرقی ثبت شده است.

قدرت این زمین‌لرزه ها از نوع MN گزارش شده و عدم قطعیت مکانی آن ۴.۳۵ کیلومتر در جهت شمالی-جنوبی و ۵.۵۵ کیلومتر در جهت شرقی-غربی برآورد شده است.

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