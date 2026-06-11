زابل در محاصره طوفان؛ سرعت وزش باد از ۱۰۰ کیلومتر فراتر رفت

به گزارش ایلنا، محسن حیدری شامگاه چهارشنبه، اظهار کرد: وزش باد شدید همراه با طوفان گرد و خاک که از بامداد امروز (۲۰ خرداد ۱۴۰۵) مناطق شمالی سیستان و بلوچستان را فرا گرفته، موجب کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی در شهرستان‌های شمالی استان شده است.

وی افزود: براساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی، بیشینه سرعت وزش باد در شهرستان زابل به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید که گرد و خاک حاصل از آن، دید افقی را به ۶ هزار متر کاهش داد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در شهرستان زهک نیز وزش باد با سرعت ۶۹ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسید که این شرایط جوی مشابه زابل، موجب کاهش دید افقی تا ۶ هزار متر در این منطقه شده است.

وی با اشاره به نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های جوی، وضعیت آب و هوای شمال استان را تا روز شنبه هفته آینده ناپایدار پیش‌بینی کرد و گفت: تا پایان هفته جاری در مناطق شمالی استان وزش باد شدید تا بسیار شدید همراه با خیزش گرد و خاک و در نقاط مستعد وقوع طوفان گرد و خاک دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: همچنین در این مدت احتمال افزایش غلظت غبار در زاهدان و برخی مناطق مرکزی سیستان و بلوچستان وجود دارد، ضمن اینکه در سایر نقاط استان نیز وزش باد با شدت کمتر و وقوع گرد و خاک محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی به فعالیت‌های جوی در سایر نقاط استان اشاره کرد و افزود: با فراهم بودن شرایط برای رشد ابر، رگبارهای پراکنده و بارش‌های همرفتی در برخی مناطق جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود.

حیدری با تاکید بر مخاطرات ناشی از پدیده طوفان گرد و خاک، به شهروندان به ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان توصیه کرد از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی بر لزوم رعایت نکات ایمنی در ترددهای جاده‌ای، استحکام‌بخشی به سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، حفاظت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و کار در ارتفاع در زمان وقوع طوفان تاکید کرد.

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