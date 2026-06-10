به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی در دیداری تبیینی با اصحاب رسانه بین‌المللی با بیان اینکه روایت جنگ تنها در میدان نبرد شکل نمی‌گیرد، تصریح کرد: بخش بزرگی از روایت جنگ در اتاق‌های رسانه و در محل فعالیت شما رقم می‌خورد که می‌تواند نقشی تعیین‌کننده و تأثیرگذار داشته باشد.

اسدی لازمه فعالیت در این عرصه را شجاعت دانست و از رسانه‌ها خواست به جای ملاحظات سیاسی، به منصه ظهور رساندن حقیقت را اولویت قرار دهند.

وی با اشاره به بازدید خبرنگاران از نقاط مورد اصابت در ایران، از کشیده شدن جنگ به مناطق مسکونی و محیط‌های غیرنظامی ابراز تأسف کرد و افزود: ما در جایگاه شهرداری، نقش یک بازیگر سیاسی را ایفا نمی‌کنیم، بلکه وظیفه ما خدمت‌رسانی است. در شرایطی که دشمن به دنبال فلج کردن زندگی شهری بود، مدیریت شهری شیراز اجازه نداد حتی برای یک لحظه خدمات شهری و عمرانی کم یا قطع شود.

شهردار شیراز تأکید کرد: شیراز به عنوان شهری متمدن، تاریخی و مذهبی، حتی زیر موشک‌باران و هجوم هواپیماها، هیچ‌کدام از پروژه‌های عمرانی خود را تعطیل نکرد.

اسدی در تحلیلی ژئوپلیتیک، ریشه درگیری‌های منطقه را در زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا دانست و خاطرنشان کرد: این رشته سر دراز دارد؛ از فلسطین و غزه تا لبنان، عراق و افغانستان، ما شاهد جنگ‌افروزی آمریکای جنایتکار هستیم.

وی با اشاره به رویارویی مستقیم ایران و آمریکا در نبرد نابرابر اخیر گفت: ما هیمنه آمریکا را شکستیم. در حالی که دنیا به آمریکا ابرقدرت می‌گفت، مشخص شد که ابرقدرت واقعی فقط خداست. ایران سیلی محکمی به آمریکا زد که وجدان‌های بیدار جهان شاهد آن بودند.

شهردار شیراز با تأکید بر هویت صلح‌طلب ایران تصریح کرد: ما جنگ‌طلب نیستیم چون کشوری متمدن هستیم و انسانیت برای ما ارزش والایی دارد، اما در برابر هر تهاجمی سر از پا نمی‌شناسیم و جانانه دفاع می‌کنیم.

وی حضور قاطع مردم در خیابان‌ها و اعلام اتحاد در ۱۰۰ شب گذشته را نشانی از حمایت همه‌جانبه ملت از نظام و خاک وطن دانست و افزود که ایران نه تنها از کیان خود، بلکه از هر مظلومی که مورد تعرض قرار گیرد، دفاع خواهد کرد.

اسدی با انتقاد شدید از سازمان ملل، عفو بین‌الملل و نهادهای حقوق بشری، آنان را بابت سکوت در برابر کشتار گسترده مردم غزه مورد سرزنش قرار داد.

وی با قرائت اشعاری از سعدی شیرازی پیرامون همبستگی نوع بشر، تأکید کرد که اگر قدرتی برای دفاع از مظلومان فلسطین و لبنان قیام نکند، جنایتکاران آنان را به خاک و خون می‌کشند. وی نبرد کنونی را جنگ بیداری اسلامی خواند که زمینه شکست اهداف استکبار در خاورمیانه را فراهم می‌کند.

شهردار شیراز به شرایط دشوار اداره شهر در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: ما ۴۷ سال است که در تحریم اقتصادی و تورم افسارگسیخته ناشی از سیاست‌های آمریکا هستیم و چند سال است که در محاصره کامل اقتصادی قرار داریم.

وی با اشاره به پروژه‌های زیرساختی شهرداری، از جمله توسعه مترو و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی که مورد بازدید خبرنگاران قرار گرفت، تأکید کرد که پشت تمام این فشارها، از جنگ هشت‌ساله تا ترورها و محاصره اقتصادی، دست آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد، اما ایران با اذن الهی همه جنایتکاران را به خاک خواهد زد.

انتهای پیام/