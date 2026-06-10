مخالفت باشگاه صنعت نفت با استعفای پورموسوی؛ سرمربی آبادانیها ماندنی شد
در پی دو شکست متوالی صنعت نفت آبادان در هفتههای پایانی لیگ دسته اول و کاهش شانس صعود این تیم به لیگ برتر، سرمربی صنعت نفت استعفای خود را به باشگاه ارائه کرد، اما مدیران باشگاه با این درخواست مخالفت کردند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، پس از دو شکست پیاپی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در رقابتهای لیگ دسته اول کشور و کمرنگ شدن امیدهای این تیم برای بازگشت به لیگ برتر، روز گذشته سرمربی صنعت نفت از سمت خود استعفا داد.
وی دلیل این تصمیم را عملکرد ضعیف برخی بازیکنان در مسابقات اخیر و تأثیرپذیری آنان از افراد خارج از مجموعه تیم عنوان کرده و معتقد است این موضوع به نتایج صنعت نفت در هفتههای حساس پایانی فصل آسیب زده است.
با این حال، مدیران باشگاه صنعت نفت آبادان پس از بررسی شرایط تیم و گفتوگو با کادر فنی، با استعفای سرمربی مخالفت کردند تا وی همچنان هدایت زردپوشان آبادانی را برعهده داشته باشد.
صنعت نفت که تا هفتههای اخیر یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر محسوب میشد، اکنون برای زنده نگه داشتن شانسهای خود در ادامه رقابتها نیازمند کسب نتایج مطلوب در دیدارهای پیش رو است.