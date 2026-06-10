برق ۴ حلقه چاه کشاورزی در آبیک قطع شد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک از قطع ۴ حلقه چاه کشاورزی متعلق به بهرهبردارانی خبر داد که با وجود اخطارهای قبلی، اقدام به کشت مازاد کاهو و عدم رعایت الگوی کشت کرده بودند.
به گزارش ایلنا از قزوین، بیژن لطفی در شرح این خبر گفت: به کشاورزان شهرستان آبیک اعلام شده بود از کشت کاهو بیش از سطوح ابلاغی خودداری کرده و الگوی کشت مصوب را رعایت کنند.
وی افزود: با وجود صدور اخطارهای لازم و اخذ تعهد از برخی کشاورزان، تعدادی از بهرهبرداران نسبت به این موضوع بیتوجهی کرده و در سطحی گسترده اقدام به کشت کاهو کردند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک با اشاره به مصوبه شورای تأمین شهرستان تصریح کرد: با همکاری ادارات برق و امور آب، ۴ حلقه چاه کشاورزی متعلق به کشاورزانی که بیش از سطح تعیینشده اقدام به کشت کاهو کرده بودند، از مدار بهرهبرداری خارج شد.
لطفی با تأکید بر ضرورت رعایت الگوی کشت و مدیریت منابع آب، خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای مصوبات و برخورد با متخلفان در راستای حفظ منابع آبی و ساماندهی تولیدات کشاورزی ادامه خواهد داشت.