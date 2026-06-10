برق ۴ حلقه چاه کشاورزی در آبیک قطع شد

به گزارش ایلنا از قزوین، بیژن لطفی در شرح این خبر گفت: به کشاورزان شهرستان آبیک اعلام شده بود از کشت کاهو بیش از سطوح ابلاغی خودداری کرده و الگوی کشت مصوب را رعایت کنند.

وی افزود: با وجود صدور اخطارهای لازم و اخذ تعهد از برخی کشاورزان، تعدادی از بهره‌برداران نسبت به این موضوع بی‌توجهی کرده و در سطحی گسترده اقدام به کشت کاهو کردند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک با اشاره به مصوبه شورای تأمین شهرستان تصریح کرد: با همکاری ادارات برق و امور آب، ۴ حلقه چاه کشاورزی متعلق به کشاورزانی که بیش از سطح تعیین‌شده اقدام به کشت کاهو کرده بودند، از مدار بهره‌برداری خارج شد.

لطفی با تأکید بر ضرورت رعایت الگوی کشت و مدیریت منابع آب، خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای مصوبات و برخورد با متخلفان در راستای حفظ منابع آبی و ساماندهی تولیدات کشاورزی ادامه خواهد داشت.

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