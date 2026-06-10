به گزارش ایلنا از قزوین، علی اسفندیاری با اعلام این خبر گفت: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، تأمین امنیت غذایی و کنترل بازار، طی هفته گذشته ۹۷۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی، انبارها و سردخانه‌های استان توسط بازرسان امنیت غذایی انجام شد.

وی افزود: در نتیجه این بازرسی‌ها ۳۳ پرونده تخلف صنفی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به نوع تخلفات ثبت‌شده تصریح کرد:

اسفندیاری ادامه داد: این نظارت‌ها در قالب گشت‌های مشترک و با همکاری بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و اداره کل تعزیرات حکومتی به‌صورت مستمر و روزانه در سطح استان انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این بازدیدها، تخلفاتی از جمله عدم درج قیمت، عدم اجرای تکالیف صنفی، کم‌فروشی، گران‌فروشی، عدم رعایت ضوابط بهداشتی، عدم رعایت ساعات فعالیت، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه شناسایی و با متخلفان طبق مقررات برخورد قانونی صورت گرفته است.

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