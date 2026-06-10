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رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد MQ۹ در آسمان شهرستان جم 

رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد MQ۹ در آسمان شهرستان جم 
کد خبر : 1796756
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روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از رهگیری و انهدام یک فروند پهباد MQ۹ در آسمان شهرستان جم استان بوشهر خبر داد.

به گزارش ایلنا از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در جریان درگیری های هوایی جاری در تنگه هرموز یک فروند پهباد MQ۹ که از آسمان شمال خلیج فارس قصد نزدیک شدن و مداخله در صحنه نبرد را داشت، در آسمان شهرستان جم استان بوشهر مورد اصابت آتش رزمندگان قهرمان پدافند هوایی نوین سپاه قرار گرفت و منهدم شد.

 

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