 تخریب ۲ مخزن آب در بخش بمانی سیریک هرمزگان در حمله دشمن

به گزارش ایلنا، عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان اقزود: در پی این حمله موشکی که ساعاتی پیش (بامداد چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵) به وقوع پیوست، ۲ مخزن استراتژیک آب در بخش بمانی هدف قرار گرفته و به طور کامل تخریب شدند.

وی اضافه کرد: این مخازن شامل یک مخزن ۵۰۰ متر مکعبی و یک مخزن ۲ هزار متر مکعبی بوده‌اند که نقش کلیدی در تأمین آب شرب بخش بمانی و شهر کوهستک ایفا می‌کردند.

مدیرعامل آبفای هرمزگان با اشاره به ابعاد این خسارت یادآور شد: در حال حاضر روند توزیع آب در تمامی روستاهای بخش بمانی و شهر کوهستک متوقف شده است و تیم‌های عملیاتی و مدیریت بحران آبفا در تلاش هستند تا اقدامات جایگزین برای تامین آب پایدار انجام دهند.

به گزارش ایرنا، حوالی ساعت یک بامداد صدای چندین انفجار از جزیره قشم ، سیریک و جاسک بگوش رسید که علت آن حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به برخی مناطق این شهرستان ها اعلام شد.

همچنین حوالی ساعت ۳ بامداد نیز صدای چندین انفجار در شهر بندرعباس بگوش رسید.

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