در جشنواره «برای باغ های شیراز» مطرح شد؛
باغات قصردشت باید به یکی از مقاصد اصلی گردشگری شهر تبدیل شود
شهردار:باغات قصردشت بخشی از هویت شیراز است، نه صرفاً یک پهنه سبز
جشنواره «برای باغ های شیراز» عصر امروز ۱۹ خرداد با حضور شهروندان شیرازی در کوچه باغ های قصردشت برگزار شد.
به گزارش ایلنا، شهردار شیراز در این مراسم با تأکید بر اینکه باغات قصردشت بخشی جداییناپذیر از هویت تاریخی، فرهنگی و گردشگری این کلانشهر است، گفت: باغات باغات قصردشت نباید تنها بهعنوان یک پهنه سبز دیده شود، بلکه باید به یکی از مقاصد اصلی گردشگری شیراز تبدیل شود.
محمدحسن اسدی اظهار کرد: با توجه به محدودیت زمان، تلاش میکنیم ضمن ارائه مطالب، پاسخگوی پرسشهای احتمالی نیز باشیم.
وی با اشاره به جایگاه باغات قصردشت در هویت شیراز افزود: باغات باغات قصردشت با هویت شهر شیراز گره خورده است. همانگونه که بافت تاریخی و فرهنگی، بناهای تاریخی و پیشینه کهن شیراز بخشی از هویت این شهر به شمار میرود، باغات قصردشت نیز از داشتههای بلامنازع شیراز و بخشی از هویت آن است.
شهردار شیراز ادامه داد: این هویت در کنار آب، باغ، شعر، هنر و زندگی شکل گرفته و مجموعه این ویژگیها جایگاه امروز شیراز را رقم زده است. اگر شیراز را شهری متمایز از بسیاری از شهرهای دیگر میدانیم، یکی از مهمترین دلایل آن وجود باغات قصردشت است و جشنوارهای که امروز آغاز شده نیز در همین راستا برگزار میشود.
اسدی با بیان اینکه باید نسبت به گذشته آسیبشناسی صورت گیرد، اظهار داشت: وقتی به موضوع باغات قصردشت نگاه میکنیم، این سؤال مطرح میشود که چرا چنین اقداماتی دیر آغاز شده است و چرا نگاه ما به باغات، بیشتر نگاه تهدید، تخریب، سوءاستفاده و بیاعتمادی بوده است.
وی با اشاره به قانون مصوب سال ۱۳۷۹ شورای عالی شهرسازی و معماری درباره گروهبندی باغات گفت: ۲۶ سال از تصویب این قانون میگذرد و همه دستگاهها مکلف به اجرای آن هستند، اما باید بررسی کرد که آیا این شیوه به نتیجه مطلوب رسیده است یا خیر. به عنوان نمونه، در باغات گروه یک طی این سالها تنها یک یا دو پروژه اجرا شده است.
شهردار شیراز تأکید کرد: باغات قصردشت تنها یک پهنه سبز نیست، بلکه بخشی از حافظه تاریخی شهر شیراز است و برای آینده آن باید دو چشمانداز مشخص تعریف شود؛ نخست، چشمانداز شیراز به عنوان یکی از ۱۰۰ شهر برتر جهان و عروس شهرهای ایران و دوم، چشمانداز باغات قصردشت.
وی درباره چشمانداز باغات افزود: باغات قصردشت باید به یک مقصد گردشگری تبدیل شود. امروز گردشگران برای بازدید از مجموعههایی همچون تخت جمشید، حافظیه، سعدیه، حرم مطهر شاهچراغ (ع)، باغ ارم، باغ جهاننما، باغ دلگشا، ارگ کریمخان، مسجد وکیل، حمام وکیل و آبانبار وکیل به شیراز سفر میکنند، اما این سؤال مطرح است که چه تعداد از این گردشگران با باغات قصردشت آشنا هستند یا شرایطی برای حضور آنان در کوچهباغهای این محدوده فراهم شده است.
اسدی تصریح کرد: بارها تأکید کردهام که باغات قصردشت باید یکی از مقاصد اصلی گردشگری شیراز باشد و گردشگرانی که از محور تاریخی و فرهنگی زندیه، حافظیه، سعدیه و دیگر جاذبههای شهر بازدید میکنند، باید امکان حضور در این محدوده را نیز داشته باشند.
وی با اشاره به وسعت باغات قصردشت گفت: خوشبختانه هنوز نزدیک به یکهزار هکتار از باغات قصردشت باقی مانده است که حدود ۳۰۰ هکتار آن در تملک شهرداری شیراز قرار دارد و شهرداری طی ۲۶ سال گذشته حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هکتار از این باغات را تملک کرده است.
شهردار شیراز افزود: باید برای باغات قصردشت افق و چشمانداز روشنی ترسیم کنیم. آغوش این باغات به روی شهر باز است و شیراز در آغوش باغات قصردشت قرار دارد.
اسدی با تأکید بر تلاش مدیریت شهری برای حفاظت از این میراث ارزشمند اظهار کرد: تاکنون با تمام توان از باغات قصردشت صیانت، حراست و حفاظت کردهایم، اما متأسفانه همچنان شاهد تخلفاتی مانند شبسازی، ویلاسازی، دیوارکشی و تفکیک غیرمجاز در برخی نقاط این محدوده هستیم که نمونههایی از آن در مسیر ورود به محل برگزاری مراسم نیز قابل مشاهده است.
وی با بیان اینکه شیراز به عنوان قطب گردشگری کشور، باغات قصردشت را به عنوان یکی از حلقههای مفقوده گردشگری خود پیش رو دارد، از شورای اسلامی شهر برای تصویب برنامههای مرتبط با باغات، همکاران شهرداری، دستاندرکاران برگزاری جشنواره و گروه تئاتر این مراسم قدردانی کرد.
حفظ باغهای قصردشت با اقدامات صرفاً قانونی محقق نمیشود
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز با تأکید بر اینکه اقدامات صرفاً قانونی و برخوردهای سختگیرانه نتوانسته دستاورد مطلوبی در حفظ باغهای قصردشت داشته باشد، گفت: امروز زمان آن رسیده است که در کنار اقدامات مدیریتی، حرکتهای فرهنگی و مشارکت عمومی به میدان بیاید و حفظ باغهای شیراز به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
سید ابراهیم حسینی با قدردانی از برگزارکنندگان این برنامه اظهار کرد: پس از حدود دو سال، شرایط برای آغاز یک حرکت ارزشمند فرهنگی به منظور حفظ این میراث گرانبها در شهری ویژه، حرم و جهانشهر شیراز فراهم شده است؛ شهری که بخش مهمی از ارزش، هویت و سرمایه آن به باغهایش وابسته است.
وی با بیان اینکه امروز مدیریت شهری باید به این واقعیت اعتراف کند که حاصل سختگیریها، برخوردهای قانونی، افزایش جرایم و عوارض، دستاورد قابل توجهی برای حفظ باغها نداشته است، افزود: امروز باید از همه مردم درخواست کنیم که برای موفقیت حرکتهای فرهنگی کمک کنند، زیرا مدیریت شهری به تنهایی، با وجود همه تلاشهای انجامشده، از عهده این مسئولیت برنیامده است.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: حضور هنرمندان و اصحاب رسانه در این برنامه ارزشمند است، اما این تنها آغاز یک حرکت است. اگر این تلاشها بتواند حساسیت عمومی نسبت به باغها ایجاد کند و همه مردم نسبت به حفظ آنها احساس مسئولیت داشته باشند، به هدف اصلی نزدیک شدهایم.
حسینی با اشاره به مشکلات باغداران گفت: باید شرایطی فراهم شود که صاحبان باغها به هیچ عنوان حاضر به تغییر کاربری باغهای خود نباشند. بسیاری از باغداران حتی برای قطع شاخههای خشک نیز احساس ناراحتی میکنند، اما مشکلات و محدودیتهای مختلف گاهی آنها را تحت فشار قرار میدهد.
وی تأکید کرد: مدیریت شهری علاقهمند است شرایطی فراهم کند که باغها علاوه بر ارزش فرهنگی، برای مالکان خود ارزش اقتصادی نیز داشته باشند. اگر باغداری از باغ خود منفعت اقتصادی مناسب داشته باشد، انگیزه حفظ آن نیز افزایش خواهد یافت. در این زمینه برنامهریزیهایی انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اقدامات شورای ششم برای حمایت از باغداران اظهار داشت: شورا مصوباتی را برای ایجاد امکانات حداقلی رفاهی در باغها تصویب کرده بود تا صاحبان باغها بتوانند با آسایش بیشتری از باغهای خود استفاده کنند، اما این مصوبات به دلیل تعارض با برخی قوانین در هیأت تطبیق فرمانداری تأیید نشد.
وی افزود: پس از آن، شورا مسیر دیگری را در پیش گرفت و این موضوع را به عنوان یک تصمیم داخلی در اختیار شهرداری قرار داد تا با هماهنگی دستگاههایی از جمله جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مسئول، زمینه اجرای آن فراهم شود. این موضوع نیازمند همکاری بینبخشی است تا بتوان بخشی از مطالبات باغداران را محقق کرد.
حسینی خاطرنشان کرد: هر جا که مشکلات به حوزه مدیریت شهری مربوط بوده، شورا و شهرداری برای رفع آن اقدام کردهاند و در بخشهایی مانند تأمین آب نیز تدابیر لازم اندیشیده شده است. همچنین هر پیشنهادی که برای رفع موانع و حمایت از باغداران ارائه شود، با استقبال مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز فعالیت دبیرخانه حفظ باغها گفت: بخشی از این مسیر، یک حرکت فرهنگی است که دبیرخانه آن فعالیت خود را آغاز کرده و در حوزه اقتصادی نیز هر جا شورا و شهرداری بتوانند با ارائه مشوقها و امتیازات، انگیزه باغداران را افزایش دهند، آمادگی کامل برای انجام آن وجود دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر اینکه همه شهروندان باید باغهای قصردشت و شیراز را متعلق به خود بدانند، اظهار کرد: همه ما در برابر تکتک درختان این باغها مسئول هستیم، زیرا مهمترین عامل زیبایی شیراز، باغهای آن است و این سرمایه ارزشمند متعلق به همه مردم شیراز است.
حسینی تصریح کرد: همه اقدامات مدیریت شهری با هدف افزایش رضایتمندی، آرامش، رفاه و امید مردم انجام میشود و شورا از هر پیشنهاد و حتی انتقاد سازنده برای اصلاح مسیر استقبال میکند. اگر تصمیمات اتخاذشده نیازمند اصلاح باشد، قطعاً این اصلاحات انجام خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با مشارکت همه دستگاهها و شهروندان، شیراز علاوه بر جایگاه کنونی خود به عنوان یکی از زیباترین شهرهای کشور، به عروس شهرهای ایران و در آینده در زمره ۱۰۰ شهر برتر جهان قرار گیرد.
هر درخت باغات قصردشت بخشی از هویت و تاریخ شیراز است
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری و عضو شورای اسلامی شهر شیراز هم با تأکید بر اینکه باغات قصردشت بخشی از هویت، فرهنگ و تمدن شیراز است، گفت: حفظ و احیای این میراث ارزشمند تنها با مشارکت همه شهروندان، رسانهها، هنرمندان و دستگاههای مسئول امکانپذیر خواهد بود و این مسئولیتی همگانی است.
علیرضا اسکندری تصریح کرد: شیراز را با عطر بهارنارنج و باغهایش میشناسند و یکی از مهمترین جاذبههای این شهر، باغهای آن است؛ از باغ ارم، باغ جهاننما، باغ دلگشا و باغ عفیفآباد گرفته تا باغات قصردشت که همگی بخشی از جاذبههای طبیعی، فرهنگ و تمدن شیراز به شمار میروند.
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر شیراز افزود: اگر از این میراث ارزشمند غفلت کنیم، دیگر آن را نخواهیم داشت.معتقدم هر درخت کوچهباغهای قصردشت بخشی از تاریخ شهر و هر باغ بخشی از هویت مردم شیراز است.
اسکندری تأکید کرد: این باغها تنها متعلق به باغداران نیست، بلکه سرمایه همه شهروندان شیراز و همه کسانی است که این شهر را دوست دارند. جشنواره باغات نیز با هدف فرهنگسازی و افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفظ این میراث ارزشمند برگزار شده است.
وی گفت: این جشنواره بهانهای است تا همه شهروندان دست در دست یکدیگر برای حفظ و گسترش این ثروت الهی تلاش کنند؛ میراثی که نسلهای آینده درباره نحوه صیانت از آن از ما خواهند پرسید.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با دعوت از مردم برای مشارکت در حفاظت از باغات اظهار داشت: از همه شهروندان درخواست میکنم در این مسیر همراه باشند، زیرا احیای باغات موضوعی نیست که تنها توسط یک فرد، یک نهاد یا یک دستگاه محقق شود، بلکه همه باید برای جلوگیری از تخریب این باغها مسئولیتپذیر باشیم تا روزی فرا نرسد که حسرت سایه این درختان را بخوریم.
اسکندری با اشاره به برگزاری جشنواره باغات پس از حدود دو سال از زمان تصویب آن در شورای اسلامی شهر گفت: خوشحالیم که با وجود همه محدودیتها، کمبودها و دغدغهها، امروز این جشنواره به مرحله اجرا رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در دوره ششم شورای اسلامی شهر اظهار کرد: با جرأت میتوان گفت در هیچ دورهای به اندازه این دوره برای حفظ و گسترش باغات قصردشت اقدام نشده است. امروز شهرداری لایروبی قنوات، اجرای خطوط لوله، اصلاح مسیرهای آبیاری و مهمتر از همه احداث تصفیهخانههای محلی برای تأمین بخشی از نیاز آبی باغات را با اعتباری بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار داده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر شیراز افزود: این اقدامات نشان میدهد نگاه مدیریت شهری نسبت به گذشته تغییر کرده است. اگر در گذشته رویکرد غالب، برخوردهای سلبی، تخریب، جریمه و مقابله با تخلفات بود، امروز این نگاه به حمایت از باغداران و حفظ باغات تغییر یافته است.
اسکندری با قدردانی از شهردار شیراز، به دلیل حمایت از باغات قصردشت و برگزاری این جشنواره، ابراز امیدواری کرد این مسیر با جدیت ادامه یابد و به یک برنامه مستمر تبدیل شود.
وی همچنین از همه شهروندان دعوت کرد با حضور در قصردشت و مشارکت در حفاظت از این سرمایه طبیعی، در جلوگیری از تخریب آن نقشآفرینی کنند.