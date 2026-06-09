هشدار سطح زرد هواشناسی؛ افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان، شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند تحت تأثیر این سامانه جوی قرار خواهند گرفت.

در این اطلاعیه آمده است: وزش باد شدید در مناطق شمالی استان می‌تواند موجب کاهش دید افقی، اختلال در تردد محورهای مواصلاتی به‌ویژه مسیر زاهدان–زابل، افزایش موقتی غبار در مرکز استان و کاهش نسبی دما شود.

هواشناسی سیستان و بلوچستان به شهروندان توصیه کرد از تردد غیرضروری در زمان وقوع گردوخاک خودداری کرده و تمهیدات لازم برای حفاظت از بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان در نظر گرفته شود.

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