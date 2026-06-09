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هشدار سطح زرد هواشناسی؛ افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال سیستان و بلوچستان

هشدار سطح زرد هواشناسی؛ افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال سیستان و بلوچستان
کد خبر : 1796611
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رئیس اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان از صدور هشدار سطح زرد برای وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان خبر داد و گفت: از روز سه‌شنبه تا شنبه هفته آینده (۱۹ تا ۲۳ خردادماه)، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان، شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند تحت تأثیر این سامانه جوی قرار خواهند گرفت.

در این اطلاعیه آمده است: وزش باد شدید در مناطق شمالی استان می‌تواند موجب کاهش دید افقی، اختلال در تردد محورهای مواصلاتی به‌ویژه مسیر زاهدان–زابل، افزایش موقتی غبار در مرکز استان و کاهش نسبی دما شود.

هواشناسی سیستان و بلوچستان به شهروندان توصیه کرد از تردد غیرضروری در زمان وقوع گردوخاک خودداری کرده و تمهیدات لازم برای حفاظت از بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان در نظر گرفته شود.

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