دعوت 2 بانوی ورزشکار استان مرکزی به اردوی تیم ملی هاکی چمن جوانان

به گزارش ایلنا، علیرضا شهرجردی افزود: بر اساس اعلام فدراسیون هاکی کشور، دینا عبدالرحیمی و مریم قمی، 2 بازیکن شایسته استان مرکزی هستند که به سومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی هاکی چمن جوانان دختر کشور دعوت شدند.

وی ادامه داد: دینا عبدالرحیمی و مریم قمی از اعضای تیم قهرمان استان مرکزی در رقابت‌های هاکی سالنی زیر 23 سال کشور بودند که عملکرد درخشان آنان در مسابقات ملی، نقش مهمی در جلب نظر کادر فنی تیم ملی این ورزش داشته است.

رئیس هیئت هاکی استان مرکزی به محل برگزاری اردو اشاره کرده و اظهار داشت: سومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی هاکی چمن جوانان دختر کشور به میزبانی استان کرمانشاه، با حضور 30 بازیکن منتخب از 12 استان کشور برگزار می‌شود.

شهرجردی به فرایندهای ورزشی این اردو اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: ملی‌پوشان زیر نظر کادر فنی تیم ملی، تمرینات تخصصی و برنامه‌های آماده‌سازی خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی هاکی چمن آسیا پیگیری خواهند کرد.

وی به امیدها برای حضور نمایندگان استان در ترکیب تیم ملی اشاره کرده و بیان داشت: امید است نمایندگان استان مرکزی بتوانند با حضور موفق در اردوهای تیم ملی، زمینه حضور خود در ترکیب نهایی تیم اعزامی به رقابت‌های آسیایی را فراهم کنند.

رئیس هیئت هاکی استان مرکزی به روند هاکی این استان اشاره داشته و تأکید کرد: این استان از ظرفیت‌های ارزشمندی در رده‌های پایه برخوردار است و در برنامه‌ریزی هیئت برای توسعه این رشته المپیکی، به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است.

شهرجردی به تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته رشته ورزشی هاکی در استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: در حال حاضر بیش از 800 ورزشکار مرد و زن به صورت سازماندهی شده زیر نظر هیئت هاکی استان مرکزی ورزش می‌کنند.

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