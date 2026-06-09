بخشش 2 محکوم به قصاص در قزوین به برکت عید سعید غدیر

به گزارش ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، این رویداد را تجلی‌بخش فرهنگ ناب ایثار و گذشت در سایه سار معارف اهل بیت (ع) توصیف کرد.

وی با تقدیر از این اقدام خداپسندانه اولیای دم گفت: به برکت عید ولایت و امامت، شاهد سازش در پرونده‌های قصاص نفس طی روزهای اخیر در استان هستیم. اولیای دم این پرونده با تأسی به مولای متقیان حضرت علی (ع) و به احترام عید امامت و ولایت از حق قانونی و مسلم خود گذشتند و با این عفو کریمانه بار دیگر درس بزرگواری و انسانیت را به جامعه آموختند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه با اشاره به روند طولانی و پیچیده این پرونده‌ها، از نقش مؤثر و بی‌بدیل اعضای کارگروه صلح و سازش شورای حل اختلاف در جلب رضایت اولیای دم تقدیر کرد.

حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا با تأکید بر اینکه عفو و گذشت، سنتی حسنه و برگرفته از سیره ائمه اطهار (ع) است، این اقدام خداپسندانه را نماد امنیت و همبستگی اجتماعی دانست.

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