در تماس با ایلنا عنوان شد؛
ناتمام ماندن پروژه فاضلاب شهرک بهرام شوش پس از سه سال
پروژه جمعآوری و هدایت فاضلاب شهرک بهرام شوش که حدود سه سال پیش عملیات اجرایی آن آغاز شد، همچنان نیمهتمام باقی مانده و بخشهایی از این طرح روباز، نگرانی ساکنان منطقه را در پی داشته است.
تعدادی از شهروندان شهرک بهرام شوش به ایلنا گفتند: عملیات اجرایی این پروژه با هدف بهبود زیرساختهای فاضلاب و ارتقای بهداشت محیط در این شهرک آغاز شد، اما با گذشت حدود سه سال، روند اجرای آن با کُندی مواجه بوده و بخشهایی از مسیر حفاری شده همچنان تکمیل نشده است.
این شهروندان میگویند: ادامه این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکلات تردد و نارضایتی عمومی، به دلیل قرار گرفتن پروژه در مجاورت جاده ترانزیتی، میتواند زمینهساز وقوع حوادث ناگوار برای رانندگان و عابران شود.
رها شدن کانالها و حفاریهای روباز در حاشیه مسیر، به ویژه در ساعات شب و شرایط نامساعد جوی، خطرات احتمالی را افزایش داده و ضرورت تسریع در تکمیل پروژه را دوچندان کرده است.
مردم شهرک بهرام خواستار ورود جدی دستگاههای متولی برای تعیین تکلیف این طرح و تسریع در روند اجرای آن هستند تا ضمن رفع مشکلات موجود، از بروز حوادث احتمالی نیز جلوگیری شود.
لازم به ذکر است که تاکنون توضیحی از سوی دستگاه اجرائی مربوطه درباره علت کندی روند اجرای پروژه و زمان بهرهبرداری آن اعلام نشده است.