علی‌اکبر داوودی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، بر ضرورت توسعه آموزش‌های تخصصی در بخش کشاورزی تأکید داشته و در این رابطه افزود: تغییرات اقلیمی، نوسانات بارش، تغییر الگوهای دمایی و برهم‌خوردن نظم زمانی و مکانی پدیده‌های جوی چالش‌هایی را در بخش کشاورزی به وجود آورده و موجب شده است نیاز به آموزش‌های مستمر بیش از گذشته احساس شود و اتکای صرف به دانش و تجربیات سنتی دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیست.

وی به گستردگی فعالیت‌های حوزه تحقیقات و آموزش کشاورزی در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: تنوع اقلیمی، تنوع محصولات کشاورزی و تفاوت سطح دانش بهره‌برداران بخش کشاورزی، باعث شده است فرایندهای آموزشی به یک ضرورت دائمی و مستمر در بخش کشاورزی تبدیل شود. آموزش‌های مهارتی، به خصوص در قالب فعالیت‌های میدانی و کارگاه‌های تخصصی، می‌تواند نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی کارآمد داشته باشد.

845 هزار بهره‌بردار جامعه هدف بخش کشاورزی استان مرکزی

سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی اظهار داشت: جامعه هدف بخش کشاورزی استان حدود 845 هزار بهره‌بردار است. سال گذشته مجموعاً حدود 5800 نفر از این بهره‌برداران تحت آموزش‌های تخصصی قرار گرفتند که سهم این مرکز بیش از 5544 درصد، سهم ترویج سازمان جهاد کشاورزی حدود 19 درصد و سایر دستگاه‌های اجرایی حدود 26 درصد بوده است. این میزان آموزش با نیاز واقعی فاصله قابل‌توجهی دارد.

داوودی‌راد به فعالیت هنرستان تخصصی کشاورزی شهرستان ساوه در پردیس انار اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: این هنرستان با حمایت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی و همچنین با همکاری آموزش و پرورش این استان، به عنوان یکی از مراکز شاخص آموزش مهارت‌محور در استان فعالیت می‌کند و هم‌اکنون حدود 123 دانش‌آموز در 3 پایه تحصیلی در آن مشغول به تحصیل در حوزه‌های تخصصی هستند.

وی بر نقش هنرستان‌های کشاورزی در پیوند آموزش‌های نظری و عملی تأکید کرده و بیان داشت: در هنرستان تخصصی فوق، آموزش‌های نظری در کنار فعالیت‌های عملی در مزرعه، گلخانه و کارگاه‌های تخصصی از جمله کارگاه‌های فنی و ماشین‌آلات کشاورزی و همچنین واحدهای تولیدی مانند قارچ، به صورت هم‌زمان ارائه می‌شود. این مدل آموزشی از اثربخش‌ترین شیوه‌های تربیت نیروی انسانی ماهر در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

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