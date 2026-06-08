به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به زمان دقیق و طول و عرض جغرافیایی زلزله فوق اشاره شده و آمده است: در ساعت 00:38:43 بامداد سه‌شنبه 19 خرداد ماه 1405 زمین لرزه‌ای در عمق 22 کیلومتری زمین، در موقعیت طول جغرافیایی 56.95 درجه و عرص جغرافیایی 27.91 درجه ثبت شده است.

در اطلاعیه فوق در خصوص محل وقوع این زلزله عنوان شده است: محل وقوع این زمین‌لرزه مرز استان‌های هرمزگان و کرمان، در حوالی شهر سرگز در بخش احمدی شهرستان حاجی‌آباد از توابع استان هرمزگان گزارش شده است. شدت زلزله به حدی بود که در شهرستان بندرعباس نیز احساس شد.

مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در این اطلاعیه به کانون زلزله اشاره کرده و آورده است: فاصله کانون زلزله از شهر سرگز 28 کیلومتر، از شهر زیارتعلی در بخش رودخانه شهرستان رودان از توابع استان هرمزگان 33 کیلومتر و از شهرستان فاریاب از توابع استان کرمان 34 کیلومتر بوده است.

در این اطلاعیه به وقوع پس‌لرزه نیز اشاره شده و در این رابطه آمده است: پس از زمین‌لرزه 5 ریشتری فوق، پس‌لرزه‌ای به بزرگی 3.9 ریشتر در ساعت 01:14:57 مجدداً همین منطقه را لرزاند. مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون این پس‌لرزه را نیز 29 کیلومتری شهر سرگز اعلام کرد.

در اطلاعیه‌ای که از سوی مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران صادر شده به موضوع خسارات و یا تلفات جانی احتمالی اشاره شده و ذکر شده است: تا لحظه مخابره این خبر، گزارشی از خسارات یا تلفات جانی احتمالی واصل نشده است. اخبار تکمیلی نیز متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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