در استان البرز محقق شد؛
بهرهبرداری از بخش جدید بیمارستان فوقتخصصی برای ارتقای خدمات به بیمهشدگان تامیناجتماعی
مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان البرز گفت: بخش جدید بیمارستان فوقتخصصی البرز برای ارتقای خدمات به بیمهشدگان تامین اجتماعی استان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بخش «بستری روزانه ۲» و نمازخانه بیمارستان فوقتخصصی البرز امروز (۱۸ خردادماه) با حضور مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان البرز، معاونان، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسه خدمات درمانی میلاد سلامت البرز، نمایندگان کانونهای بازنشستگی و کارگری استان و جمعی از کارکنان این مرکز درمانی به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم، داریوش طاهرخانی، مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان البرز، بهرهبرداری از این بخش را اقدامی مؤثر در توسعه خدمات درمانی و تسهیل دسترسی بیمهشدگان به خدمات تخصصی دانست.
وی با اشاره به استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در بیمارستان افزود: این فضا پیش از این بلااستفاده بود، اما با برنامهریزی و پیگیری مدیریت بیمارستان و اعضای هیأت مدیره، به بخشی فعال و مجهز برای ارائه خدمات درمانی تبدیل شده است.
طاهرخانی همچنین از تداوم برنامههای توسعهای در بیمارستان فوقتخصصی البرز خبر داد و گفت: تأمین تجهیزات پیشرفته و توسعه سایر بخشهای این مرکز درمانی در دستور کار قرار دارد.
مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان البرز در پایان با ابلاغ پیام قدردانی معاون درمان سازمان و مدیران ستادی، از تلاشهای کادر درمان قدردانی کرد و گفت: کارکنان حوزه درمان همواره بهعنوان یکی از ارکان اصلی حفظ سلامت جامعه، بهویژه در شرایط بحرانی، نقشآفرینی کردهاند.
در ادامه این مراسم، مهدی ناقوسی، مدیرعامل مؤسسه خدمات درمانی میلاد سلامت البرز نیز با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای درمانی اظهار کرد: با توجه به افزایش مراجعات و ضریب اشغال بیش از ۹۵ درصدی تختهای بیمارستان، بخش «بستری روزانه ۲» با ظرفیت ۲۵ تخت راهاندازی شده است.
وی افزود: هدف از ایجاد این بخش، پشتیبانی مؤثر از اتاقهای عمل برای جراحیهایی با زمان بستری کوتاه، مدیریت بهتر ترافیک درمانی، کاهش زمان انتظار بیماران و ارائه خدمات سریعتر و ایمنتر به مراجعان است.
ناقوسی همچنین با تأکید بر توجه همزمان به ابعاد درمانی و فرهنگی در بیمارستان گفت: در کنار افتتاح این بخش درمانی، نمازخانه جدید و مجهز بیمارستان نیز به بهرهبرداری رسید تا فضایی مناسب برای اقامه نماز و بهرهمندی بیماران، همراهان و کارکنان از خدمات فرهنگی و معنوی فراهم شود.
مدیرعامل مؤسسه خدمات درمانی میلاد سلامت البرز ابراز امیدواری کرد که توسعه همزمان زیرساختهای درمانی و فرهنگی، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم استان البرز را فراهم کند.