خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قهرمانی تیم کشتی آزاد دانشگاه شیراز در مسابقات انتخابی منطقه ۷ کشور

قهرمانی تیم کشتی آزاد دانشگاه شیراز در مسابقات انتخابی منطقه ۷ کشور
کد خبر : 1796033
لینک کوتاه کپی شد.

دانشگاه شیراز با کسب عنوان قهرمانی تیمی کشتی آزاد و درخشش دانشجویان خود، موفق به کسب ۴ مقامِ اول و یک مقامِ سوم در رقابت‌های انتخابی منطقه ۷ کشور شد.

به‌گزارش ایلنا، رقابت‌های انتخابی کشتی آزاد و فرنگی پسران منطقه ۷ کشور، به‌میزبانی این دانشگاه، با حضور ۵۱ ورزشکار از ۱۳ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در منطقه ۷ کشور در دو بخش کشتی آزاد و فرنگی برگزار شد.

در این مسابقات که مقدمه‌ای برای حضور در هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور بود، تیم کشتی آزاد دانشگاه شیراز موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

اسامی ورزشکاران مدال‌آور دانشگاه شیراز نیز در وزن‌های مختلف به شرح زیر است:  وزن ۵۷ کیلوگرم: سلمان قائدی (مقام اول)،    وزن ۶۱ کیلوگرم: رضا مرادی (مقام اول)،  وزن ۷۰ کیلوگرم: سیدمحمدرضا حسینی (مقام اول)،  وزن ۷۴ کیلوگرم: امیر نعمت نعمت‌اللهی (مقام اول)،   وزن ۷۹ کیلوگرم: سید امیرحسین میرسلیمانی (مقام سوم)

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی