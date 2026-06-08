قهرمانی تیم کشتی آزاد دانشگاه شیراز در مسابقات انتخابی منطقه ۷ کشور

به‌گزارش ایلنا، رقابت‌های انتخابی کشتی آزاد و فرنگی پسران منطقه ۷ کشور، به‌میزبانی این دانشگاه، با حضور ۵۱ ورزشکار از ۱۳ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در منطقه ۷ کشور در دو بخش کشتی آزاد و فرنگی برگزار شد.

در این مسابقات که مقدمه‌ای برای حضور در هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور بود، تیم کشتی آزاد دانشگاه شیراز موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

اسامی ورزشکاران مدال‌آور دانشگاه شیراز نیز در وزن‌های مختلف به شرح زیر است: وزن ۵۷ کیلوگرم: سلمان قائدی (مقام اول)، وزن ۶۱ کیلوگرم: رضا مرادی (مقام اول)، وزن ۷۰ کیلوگرم: سیدمحمدرضا حسینی (مقام اول)، وزن ۷۴ کیلوگرم: امیر نعمت نعمت‌اللهی (مقام اول)، وزن ۷۹ کیلوگرم: سید امیرحسین میرسلیمانی (مقام سوم)

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