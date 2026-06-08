به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران یگان امداد شهرستان قزوین در اجرای طرح‌های مقابله و برخورد با موتورسیکلت‌های غیرمجاز، حین گشت‌زنی در ورودی جاده باراجین، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین بدون پلاک که در حال تردد بود را متوقف کردند.

وی افزود: پس از توقف و بررسی‌های کارشناسی توسط ماموران مشخص شد، موتورسیکلت فوق از نوع هوندا ۱۳۰۰ سی‌سی که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بوده، بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی، موتور توقیف و به مقر انتظامی منتقل شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه ارزش این موتورسیکلت سنگین برابر نظر کارشناسان، ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: راکب پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

انتهای پیام/