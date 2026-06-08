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توقیف موتورسیکلت هوندا ۱۳۰۰ سی‌سی در قزوین

توقیف موتورسیکلت هوندا ۱۳۰۰ سی‌سی در قزوین
کد خبر : 1795936
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جانشین انتظامی استان قزوین از توقیف یک دستگاه موتورسنگین هوندا ۱۳۰۰ سی‌سی قاچاق توسط مأموران یگان امداد در شهر قزوین خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران یگان امداد شهرستان قزوین در اجرای طرح‌های مقابله و برخورد با موتورسیکلت‌های غیرمجاز، حین گشت‌زنی در ورودی جاده باراجین، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین بدون پلاک که در حال تردد بود را متوقف کردند.

وی افزود: پس از توقف و بررسی‌های کارشناسی توسط ماموران مشخص شد، موتورسیکلت فوق از نوع هوندا ۱۳۰۰ سی‌سی که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بوده، بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی، موتور توقیف و به مقر انتظامی منتقل شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه ارزش این موتورسیکلت سنگین برابر نظر کارشناسان، ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: راکب پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

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