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عضو شورای شهر شیراز:

شورا و شهرداری آماده طراحی ساختار مدیریت ۱۶۰ محله شهر است

شورا و شهرداری آماده طراحی ساختار مدیریت ۱۶۰ محله شهر است
کد خبر : 1795531
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عضو شورای شهر شیراز بر ضرورت تحول در مدیریت زیرساخت‌های گردشگری و اجرایی‌سازی مدیریت محلات با هدف ارتقای خدمت‌رسانی به شهروندان، تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا هاجری  امروز ۱۷خرداد در نطق پیش از دستور خود در صحن شورا  با انتقاد از وضعیت زیرساخت‌های گردشگری شیراز، کمبود پارکینگ در اماکن شاخصی چون آرامگاه حافظ، سعدی، ارگ کریم‌خان و باغ‌های تاریخی را دردآور توصیف کرد و افزود: با شعار دردی دوا نمی‌شود از نمایندگان دولت و مجمع نمایندگان استان فارس خواستاریم تا با کنار گذاشتن تعارفات، برای جذب سرمایه‌گذاری ویژه و اجرای طرح‌های عملیاتی، تمام‌قد به میدان بیایند تا گردشگران و شهروندان شیرازی بیش از این متحمل فشار و ترافیک نباشند. 

وی در تذکری معاونت خدمات شهری شهرداری شیراز را مکلف به اجرای فوری مصوبه شورا مبنی بر تجهیز تمامی اماکن تحت تملک شهرداری اعم از ورزشی، فرهنگی و بوستان‌ها به پنل‌های خورشیدی کرد.  

هاجری همچنین بر ضرورت تجهیز مساجد فعال به انرژی پاک تأکید کرد و این اقدام را گامی کلیدی در راستای تقویت محلات مسجد‌محور دانست و نقش پررنگی در حماسه حضور مردم در مناسبت‌های مذهبی ایفا کرده‌اند. 

هاجری با اشاره به ظرفیت عظیم یاوران شورا، گروه‌های جهادی و بسیج، از عدم اجرای میدانی مدیریت محلات در شیراز انتقاد کرد.  

وی با بیان اینکه شورا و شهرداری آماده طراحی ساختار مدیریت ۱۶۰ محله شهر است، تصریح کرد: با وجود اعلام آمادگی مکرر، هنوز پاسخ عملی دریافت نشده است؛ این در حالی است که مدیریت محله‌محور می‌تواند بخش بزرگی از چالش‌های خرد و کلان مردم را با مشارکت خود آن‌ها حل‌وفصل کند. 

این عضو شورا در بخش دیگری از نطق خود، با اشاره به موفقیت‌های اخیر در برگزاری باشکوه جشن‌های دهه امامت و ولایت، از کسب رتبه برتر روابط عمومی‌های شهرداری در سطح استان خبر داد.

وی این موفقیت را نشانه جلودار بودن شورا و شهرداری در فعالیت‌های مردمی دانست و اعلام کرد: در جلسه امروز از تیم‌های موفق فرهنگی شهرداری به پاس نقش‌آفرینی در افزایش نشاط اجتماعی قدردانی خواهد شد.

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