استاندار قزوین:
با تلاش مجموعه مدیریتی استان تعدیل نیرو را به ۴۰۰۰ نفر محدود کردیم
استاندار قزوین گفت: ابتدای سال پیشبینی میشد بیش از ۴۰ هزار فرصت شغلی در معرض تهدید قرار گیرد، زیرا حدود ۲۰۰۰ واحد تولیدی تحت تأثیر شرایط جنگی قرار داشتند و نزدیک به ۱۰۰ واحد صنعتی نیز آسیبهای جدی دیده بودند، اما با تلاش مجموعه مدیریتی استان میزان تعدیل نیرو به حدود ۴۰۰۰ نفر محدود شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان قزوین با تأکید بر ضرورت حضور مستمر مدیران در میان مردم گفت: مدیران استان همواره در کنار مردم بودهاند، اما این حضور باید پررنگتر و ملموستر باشد تا مردم احساس کنند مسئولان در شرایط سخت همراه آنها هستند.
وی افزود: در روزهای دشوار اخیر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در کنار مدیریت استان حضور داشتند و حمایتهای لازم را برای خدمترسانی بهتر به مردم انجام دادند؛ توجه ویژه به گروههای آسیبپذیر، بهرهگیری از ظرفیت نخبگان در حکمرانی و استفاده از منابع ملی و فراملی برای توسعه استان است.
استاندار قزوین تصریح کرد: مدیران استان در میدان خدمت حضور دارند و با استفاده از اختیاراتی که از سوی دولت و رئیسجمهور تفویض شده است، تلاش کردند بسیاری از مشکلات و موانع پیشروی مردم و تولیدکنندگان را رفع کنند.
نوذری با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از جنگ و تحریمها گفت: مهمترین مؤلفه اقتصادی در شرایط کنونی، حفظ فضای کسبوکار و پایداری تولید است.
وی عنوان کرد: ابتدای سال پیشبینی میشد بیش از ۴۰ هزار فرصت شغلی در معرض تهدید قرار گیرد، زیرا حدود ۲۰۰۰ واحد تولیدی تحت تأثیر شرایط جنگی قرار داشتند و نزدیک به ۱۰۰ واحد صنعتی نیز آسیبهای جدی دیده بودند، اما با تلاش مجموعه مدیریتی استان میزان تعدیل نیرو به حدود ۴۰۰۰ نفر محدود شد.
استاندار قزوین با بیان اینکه افزایش هزینههای تولید، رشد حقوق و دستمزد، کمبود مواد اولیه و آسیب به بعضی زیرساختها میتواند تولید را با چالش روبهرو کند، گفت: لازم است مدیران اقتصادی و صنعتی متناسب با شرایط جدید، تاکتیکها و روشهای مدیریتی خود را بهروزرسانی کنند.
نوذری با بیان اینکه حدود ۱۱ درصد صنایع کشور در استان قزوین مستقر است، اضافه کرد: این ظرفیت بزرگ در کنار فرصتها آسیبپذیریهایی نیز به همراه دارد، اما با برنامهریزی مناسب توانستیم مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی بهویژه در حوزه فولاد و صنایع پلیمری را تأمین کنیم، در این مدت بیش از ۲۵۰ تن مواد اولیه پلیمری برای واحدهای تولیدی استان تأمین شد.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای استان ادامه داد: در تفاهمنامه همکاری با استان گیلان، هدف ما اتصال ظرفیتهای اقتصادی قزوین به منطقه آزاد و شبکه تجارت بینالمللی است تا زمینه توسعه صادرات و واردات و ارتباط مؤثرتر با بازارهای اوراسیا فراهم شود.
استاندار قزوین تاکید کرد: اتصال قزوین به کریدور شمال-جنوب و بهرهگیری از ظرفیت بنادر دریای خزر میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی استان و کشور ایفا کند و بخشی از نیازهای وارداتی از این مسیر تأمین شود.
نوذری با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه استان خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و صنعتگران قزوین از ظرفیتهای ارزشمند استان هستند و مدیریت استان پیگیر رفع مشکلات صنایع بهویژه واحدهای فولادی است تا زمینه بازگشت نیروهای تعدیلشده به کار فراهم شود.
وی بر ضرورت رفع مشکل محدودیتهای ناشی از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران تأکید کرد و آن را یکی از مطالبات مهم توسعهای استان دانست.
استاندار قزوین با اشاره به شرایط کشور گفت: دشمن با تحریمها و فشارهای اقتصادی تلاش میکند مشکلاتی برای مردم ایجاد کند و منطقی نیست که ما نیز با اختلافات و حاشیهسازی، خودمان موانعی جدید بر سر راه توسعه ایجاد کنیم؛ امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و انسجام نیاز داریم و باید از ورود به حاشیهها و تنشهای سیاسی پرهیز کنیم.
نوذری با قدردانی از همراهی نماینده ولیفقیه در استان و نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: آیتالله مظفری محور وحدت استان هستند و آیتالله اسلامی نیز همواره در مسیر توسعه و حل مسائل استان همراه مدیریت اجرایی بودهاند.
وی با تأکید بر ضرورت تکریم اربابرجوع و ارتباط مستقیم مدیران با مردم گفت: حضور میدانی، دیدارهای مردمی و شنیدن مشکلات شهروندان باید در اولویت مدیران قرار گیرد؛ حتی اگر امکان رفع فوری همه مشکلات وجود نداشته باشد، مردم انتظار دارند صدای آنها شنیده شود.
استاندار قزوین ادامه داد: با وجود محدودیت اعتبارات دستگاههای اجرایی باید از همه ظرفیتهای قانونی از جمله اوراق مالی برای پیشبرد طرحها استفاده کنند و اختلافات احتمالی میان دستگاهها نیز در داخل استان حلوفصل شود.