استاندار گیلان:
راه آهن رشت-آستارا وارد فاز اجرایی شد
استاندار گیلان از آغاز عملیات اجرایی احداث راه آهن رشت- آستارا با اتمام آزادسازی اراضی این مسیر خبر داد و گفت: عملیات تحکیم بستر در ۳۷ کیلومتر از مسیر این پروژه ۱۶۲ کیلومتری انجام شده و روند اجرایی قطعات مختلف با جدیت در حال پیگیری است
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس ظهر امروز (یک شنبه) در جریان بازدید از روند احداث راهآهن رشت- آستارا، با اشاره به اهمیت این خط ریلی بهعنوان یکی از مهمترین حلقههای مفقوده کریدور بینالمللی شمال-جنوب، اظهار کرد: این پروژه ۱۶۲ کیلومتری از طرحهای راهبردی کشور است که با دستور رئیسجمهور، مراحل آزادسازی اراضی آن بهطور کامل انجام شده است.
وی با بیان اینکه برای تملک اراضی و آمادهسازی بستر پروژه حدود ۶ همت هزینه شده، افزود: تاکنون حدود ۴۰ درصد از اعتبارات پرداخت شده که انتظار میرود سازمان برنامه و بودجه در تأمین آن تسریع کند تا پروژه مشمول تأخیر و مرور زمان نشود.
استاندار گیلان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی قطعات پروژه بیان کرد: از مجموع ۱۶۲ کیلومتر مسیر، قطعه اول به طول ۴۶ کیلومتر به پیمانکار تحویل داده شده و عملیات تحکیم بستر در ۳۷ کیلومتر از مسیر در حال انجام است و بخشی از پایههای پل نیز وارد فاز اجرایی شده است.
حقشناس با تأکید بر ضرورت تداوم تأمین مالی پروژه تصریح کرد: در صورت تأمین بهموقع منابع، پیمانکار با جدیت در حال فعالیت است و با همراهی مردم منطقه میتوان پروژه را در زمانبندی پیشبینیشده به سرانجام رساند.
وی با اشاره به ظرفیتهای ترانزیتی این مسیر افزود: هماکنون اتصال ریلی از جمهوری آذربایجان به آستارا برقرار است و در این مسیر روزانه حجم قابل توجهی بار در حال جابهجایی است که نشاندهنده وجود تقاضای واقعی برای تکمیل کریدور است.
استاندار گیلان خاطرنشان کرد: با تکمیل راهآهن رشت-آستارا، ظرفیت جابهجایی حدود ۱۵ میلیون تن بار در سال فراهم خواهد شد و این پروژه نقش مهمی در تکمیل کریدور شمال-جنوب و ارتقای جایگاه ترانزیتی کشور خواهد داشت.