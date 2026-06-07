۴۷۸ خانوار کرمانشاهی خسارت دیده در جنگ مشمول دریافت ودیعه مسکن شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، شمس‌الله خدادادی در جمع خبرنگاران افزود: مجموع پرداختی‌های انجام‌شده در این بخش تاکنون به حدود ۲۷۵ میلیارد تومان رسیده است.

او گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، تاکنون ۱۴ هزار و ۵۶۵ واحد مسکونی و تجاری در استان دچار خسارت شده‌اند که از این تعداد، ۱۲ هزار و ۴۱۶ واحد مسکونی و ۲ هزار و ۱۴۹ واحد تجاری هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه در مجموع ۱۵۴ واحد مسکونی و ۱۴ واحد تجاری به‌طور کامل تخریب شده‌اند که در مجموع ۱۶۸ واحد را شامل می‌شود و حدود یک درصد از کل واحدهای خسارت‌دیده را تشکیل می‌دهد، ادامه داد: همچنین ۶ هزار و ۱۳۱ واحد مسکونی و ۸۴۴ واحد تجاری نیازمند تعمیر هستند که در مجموع ۶ هزار و ۹۴۵ واحد را شامل می‌شود و معادل ۴۸ درصد کل واحدهای خسارت‌دیده استان است.

خدادادی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از خسارت‌ها مربوط به شکستگی شیشه‌ها بوده است، گفت: در این بخش ۶ هزار و ۱۳۱ واحد مسکونی و یک هزار و ۲۹۱ واحد تجاری آسیب دیده‌اند که در مجموع هفت هزار و ۴۲۲ واحد، معادل ۵۱ درصد کل خسارت‌ها را شامل می‌شود.

وی افزود: در شهر کرمانشاه ۲۱۹ خانوار مشمول دریافت ودیعه مسکن شناسایی شدند که همگی به بانک‌ها معرفی معرفی و از این تعداد، برای ۲۰۰ پرونده تعیین شعبه انجام شده و تاکنون ۱۹۳ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به مبلغ ۱۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: در سایر شهرستان‌های استان نیز ۲۵۹ خانوار مشمول دریافت این تسهیلات بودند که تمام آن‌ها به شبکه بانکی معرفی شده‌اند؛ برای ۲۴۸ پرونده تعیین شعبه صورت گرفته و تاکنون ۲۴۶ فقره تسهیلات به ارزش ۱۳۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

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