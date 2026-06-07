۴۷۸ خانوار کرمانشاهی خسارت دیده در جنگ مشمول دریافت ودیعه مسکن شدند
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با اعلام اینکه در مجموع ۴۷۸ خانوار خسارت دیده در جنگ در سطح استان مشمول دریافت ودیعه مسکن شدهاند گفت: از این تعداد ۴۴۸ پرونده تعیین شعبه و ۴۳۹ فقره تسهیلات پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، شمسالله خدادادی در جمع خبرنگاران افزود: مجموع پرداختیهای انجامشده در این بخش تاکنون به حدود ۲۷۵ میلیارد تومان رسیده است.
او گفت: بر اساس ارزیابیهای انجامشده، تاکنون ۱۴ هزار و ۵۶۵ واحد مسکونی و تجاری در استان دچار خسارت شدهاند که از این تعداد، ۱۲ هزار و ۴۱۶ واحد مسکونی و ۲ هزار و ۱۴۹ واحد تجاری هستند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه در مجموع ۱۵۴ واحد مسکونی و ۱۴ واحد تجاری بهطور کامل تخریب شدهاند که در مجموع ۱۶۸ واحد را شامل میشود و حدود یک درصد از کل واحدهای خسارتدیده را تشکیل میدهد، ادامه داد: همچنین ۶ هزار و ۱۳۱ واحد مسکونی و ۸۴۴ واحد تجاری نیازمند تعمیر هستند که در مجموع ۶ هزار و ۹۴۵ واحد را شامل میشود و معادل ۴۸ درصد کل واحدهای خسارتدیده استان است.
خدادادی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از خسارتها مربوط به شکستگی شیشهها بوده است، گفت: در این بخش ۶ هزار و ۱۳۱ واحد مسکونی و یک هزار و ۲۹۱ واحد تجاری آسیب دیدهاند که در مجموع هفت هزار و ۴۲۲ واحد، معادل ۵۱ درصد کل خسارتها را شامل میشود.
وی افزود: در شهر کرمانشاه ۲۱۹ خانوار مشمول دریافت ودیعه مسکن شناسایی شدند که همگی به بانکها معرفی معرفی و از این تعداد، برای ۲۰۰ پرونده تعیین شعبه انجام شده و تاکنون ۱۹۳ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به مبلغ ۱۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: در سایر شهرستانهای استان نیز ۲۵۹ خانوار مشمول دریافت این تسهیلات بودند که تمام آنها به شبکه بانکی معرفی شدهاند؛ برای ۲۴۸ پرونده تعیین شعبه صورت گرفته و تاکنون ۲۴۶ فقره تسهیلات به ارزش ۱۳۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.