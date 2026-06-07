مرگ مغزی شدن “ستوان دوم جواد جعفرزاده” پلیس وظیفه شناس رشت در پی تعقیب سارق

به گزارش ایلنا از رشت، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: مأموران کلانتری ۱۱ فرماندهی انتظامی شهرستان رشت در خیابان باهنر این شهر، با راننده یک خودروی نیسان وانت که در حال سرقت بود مواجه شدند و تلاش کردند وی را متوقف کنند.

در جریان عملیات تعقیب، خودرو باری در محدوده پل سنگر رشت متوقف شده بود که راننده با مشاهده پلیس دوباره اقدام به فرار کرد و به صورت عمدی با ستوان دوم جواد جعفرزاده برخورد کرد.

این پلیس وظیفه شناس که به شدت مجروح شده بود پس از انتقال به بیمارستان و با تایید پزشکان کادر درمان، مرگ مغزی شد.

قرار است اعضای بدن ستوان دوم جواد جعفرزاده با رضایت خانواده اش، به بیماران نیازمند اهدا شد.

متهمان روز حادثه در رشت دستگیر و به بزه انتسابی خود اعتراف کردند.

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