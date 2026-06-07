مرگ مغزی شدن “ستوان دوم جواد جعفرزاده” پلیس وظیفه شناس رشت در پی تعقیب سارق
جواد جعفرزاده مامور کلانتری ۱۱ شهرستان رشت که هنگام تعقیب سارق، در پی برخورد عمدی خودروی متهم به شدت مجروح شده بود، مرگ مغزی شد.
به گزارش ایلنا از رشت، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: مأموران کلانتری ۱۱ فرماندهی انتظامی شهرستان رشت در خیابان باهنر این شهر، با راننده یک خودروی نیسان وانت که در حال سرقت بود مواجه شدند و تلاش کردند وی را متوقف کنند.
در جریان عملیات تعقیب، خودرو باری در محدوده پل سنگر رشت متوقف شده بود که راننده با مشاهده پلیس دوباره اقدام به فرار کرد و به صورت عمدی با ستوان دوم جواد جعفرزاده برخورد کرد.
این پلیس وظیفه شناس که به شدت مجروح شده بود پس از انتقال به بیمارستان و با تایید پزشکان کادر درمان، مرگ مغزی شد.
قرار است اعضای بدن ستوان دوم جواد جعفرزاده با رضایت خانواده اش، به بیماران نیازمند اهدا شد.
متهمان روز حادثه در رشت دستگیر و به بزه انتسابی خود اعتراف کردند.