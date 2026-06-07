رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز:
ششمین جشنواره «موغام» به یاد شهدا برگزار میشود
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز گفت: ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان «موغام»، با طنین حماسه و پاسداشت مقاومت و شهدای جنگ تحمیلی سوم برگزار میشود.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، امیر نصیربیگی با اشاره به انتشار فراخوان ششمین دوره جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان “موغام” اظهار داشت: موسیقی طنین احساسات پاک و نجواهای درون انسانهاست که از رنج و غم تا رزم و امید را در بر میگیرد.
وی ادامه داد: در این میان موسیقی اصیل و فاخر مقامی (موغام) آوای دلنشین فرهنگ و روایتگر حماسهها و بازتاب روح مقاومت و وحدت عمیق بهشمار میرود.
نصیربیگی اظهار داشت: در ایامی که کشور عزیزمان ایران درگیر جنگ تحمیلی سوم بود، وطن با هجمههای میدانی و رسانهای دشمن امریکایی صهیونی مواجه بود؛ سرخی پرچم میهن با خون قائد عظیم الشان انقلاب، فرماندهان رشید و سربازان غیور، کودکان معصوم و هموطنان بیگناه رنگینتر شد و نقش الله در میانه سفیدی پرچم مقدس ایران درخششی جاودان داشت.
وی تأکید کرد: گامهای فرهنگی و مبتنی بر هنر که به همت و همراهی هنرمندان غیور و دردمند کشور برداشته میشود، روشنگر راه مقاومت و گویای استواری سرزمین ماست.
معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز با اشاره به انتشار پوستر و فراخوان جشنواره خاطرنشان کرد: از این رو سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در نظر دارد با بهرهگیری از غنای موسیقی موغام، گامی در جهت ایجاد شور حماسی در میان مردم در روزهای مقاومت برداشته و ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی را برگزار نماید.
نصیربیگی از عموم هنرمندان عرصه موسیقی دعوت کرد با مشارکت در این جشنواره، ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام را به رویدادی ماندگار در عرصه هنر تبدیل کرده و آثاری مثالزدنی از روزهای تلخ و شیرین سرزمینمان بسازند.
گفتنی است؛ فراخوان تخصصی ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان موغام، برای مشارکت عموم هنرمندان عرصه موسیقی منتشر شده و در دسترس اهالی موسیقی قرار دارد.