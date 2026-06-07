هوای پنج شهر خوزستان در وضعیت «ناسالم» و «آلوده» قرار دارد
امروز یکشنبه هوای اهواز و ۴ شهر دیگر خوزستان در وضعیت «ناسالم» و «آلوده» قرار دارند.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۸:۰۰ امروز ۱۷ خردادماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازهگیری ذرات ۲.۵ میکرون در ایستگاه شرکت ملی حفاری اهواز ۱۵۵، نیوساید اهواز ۱۵۱، هندیجان ۱۵۴ و بهبهان ۱۶۲ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» بوده است.
بر این اساس، هوای شوش و کارون در شرایط «ناسالم برای گروههای حساس» و «نارنجی» بوده است.
بنا بر شاخص ۲.۵ میکرون، هوای اندیمشک، دزفول، گتوند، شوشتر، رامهرمز، خرمشهر و شادگان در وضعیت «قابل قبول» و هوای آغاجاری در شرایط «پاک» بوده است.