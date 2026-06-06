مدیر صندوق استان گیلان خبر داد:
جهش ۱۸۵ درصدی تسهیلات پرداختی صندوق در گیلان / ایجاد بیش از ۸۰۰ فرصت شغلی در سال ۱۴۰۴
مدیر صندوق استان گیلان از رشد فعالیتهای حمایتی این صندوق در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که حجم تسهیلات پرداختی به کارآفرینان گیلانی با افزایشی معادل ۱۸۵ درصد نسبت به سال گذشته، رکورد جدیدی را ثبت کرده است.
به گزارش ایلنا از رشت، یوسف پورواجد با تشریح عملکرد یکساله این صندوق اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ با تکیه بر برنامهریزیهای دقیق و تعاملات گسترده استانی، موفق شدیم بالغ بر ۳ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزانقیمت به متقاضیان پرداخت کنیم که این رقم نشاندهنده عزم جدی صندوق برای حرکت در مسیر رشد تولید و مشارکتهای مردمی است.
روابط عمومی صندوق با اشاره به آمار تفکیکی ذینفعان اعلام کرد: در راستای حمایت از نقشآفرینی زنان در اقتصاد خانواده و جامعه، ۴۰ درصد از مجموع تسهیلات به بانوان توانمند گیلانی اختصاص یافته است. همچنین ۵۰ درصد این اعتبارات به آقایان و مابقی در قالب حمایت از شرکتهای حقوقی و تعاونیها برای تقویت فعالیتهای گروهی و تشکیلاتی پرداخت شده است.
پورواجد در ادامه اظهارات خود به خروجی مثبت این پرداختها اشاره کرد و گفت: ثمره این اعتماد و تزریق نقدینگی، ایجاد بیش از ۸۰۰ فرصت شغلی جدید در سطح استان بوده است. این تسهیلات که در قالب ۱۰۵۰ فقره پرونده تخصیص یافته، عمدتاً بر پایه تفاهمنامههایی با سازمان هایی همچون
بنیاد برکت ، سازمان بهریستی ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، وزارت ورزش وجوانان ، وزارت جهاد کشاورزی و ...
بر اساس این گزارش، صندوق گیلان در سال ۱۴۰۴ تلاش کرده است تا تمامی زنجیرههای تولید و خدمات را پوشش دهد. این تسهیلات در سه حوزه کلیدی کشاورزی، خدمات و صنعت توزیع شده تا توازن اقتصادی در تمامی نقاط استان، از مراکز شهری تا دورترین روستاها، برقرار گردد.
نکته برجسته عملکرد سال ۱۴۰۴، افزایش ۱۸۵ درصدی منابع پرداختی نسبت به سال ۱۴۰۳ است. روابط عمومی صندوق گیلان این موفقیت را حاصل تلاش همکاران صندوق در استان و همراهی دستگاههای اجرایی دانسته و تاکید کرد که این روند رو به رشد در سال جاری با اطاعت از رهنمود ها و هدف گذاری های رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای و با توجه به نامگذاری و شعار امسال « اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی » کسب و کارهای حوزه خرد و کوچک و متوسط مورد حمایت قرار خواهد گرفت.