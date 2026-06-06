پیشرفت چشمگیر فاز اول خط ۴ مترو شیراز با ۶ ایستگاه
شهردار شیراز با اعلام آخرین وضعیت پروژههای زیرساختی زیرزمینی، از پیشرفت چشمگیر فاز اول خط ۴ مترو شیراز با ۶ ایستگاه خبر داد و گفت: عملیات اجرایی فاز اول خط ۴ مترو شیراز با قدرت هرچهتمام در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی افزود: در این فاز، ۶ ایستگاه پیشبینی شده که ۵ ایستگاه کاملاً فعال است و شبکه ریلی زیرزمینی را از بلوار رازی تا بلوار استقلال گسترش میدهد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی خط ۴ مترو تصریح کرد: این خط یکی از مهمترین خطوط شرقی–غربی شهر است که عملاً ارتباط خطوط یک و دو مترو را در نقاط شلوغ کلانشهر برقرار میکند.
اسدی گفت: مسیر کلی خط ۴ مترو شیراز از تقاطع بلوار رازی آغاز و از بلوار سیبویه، مشیر شرقی و غربی، استقلال، پاسداران، میدان معلم، شهید رجایی تا میدان احسان امتداد مییابد و در نهایت به خط یک متصل میشود.
شهردار شیراز با تشریح ابعاد فنی پروژه خاطرنشان کرد: خط ۴ شامل دو خط ریلی، ۱۷ ایستگاه، مجموعه دپو و پارکینگ، کراساورها، شفتهای تهویه و پلههای اضطراری است و با خطوط ۱، ۲، ۵ و ۶ ارتباط مسافری خواهد داشت. فاز اول آن شامل ۱۲ کیلومتر حفاری مکانیزه (دو رشته تونل ۶ کیلومتری)، احداث ۶ سازه ایستگاهی، به همراه روسازی مسیر و تونل ارتباطی خط ۲ به ۴ است.
وی در تشریح ایستگاههای این فاز گفت: ایستگاههای رازی، خاتون، آستانه، شاهزاده قاسم، دروازه کازرون و گمرک در بلوار استقلال حلقههای زنجیره این خط سرنوشتساز هستند. هماکنون بیش از ۵۰۰ نیروی مستقیم و ۹۵۰ نیروی غیرمستقیم با ۱۰۰ دستگاه عملیاتی، شبانهروز مشغول به کارند.
شهردار شیراز با تأکید بر رویکرد توسعهای مدیریت شهری بیان کرد: اجرای خطوط مترو یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه زیرساختهای حملونقل است.
وی گفت: امروز در کلانشهر شیراز، زیرزمینی شهری دیگر در حال احداث است. خطوط چهارگانه مترو، تونلهای خدماتی و تأسیسات زیرسطحی، تصویری از شهری زنده و پویا در زیر خیابانها ترسیم کردهاند.
اسدی گستردگی پروژهها از خطوط مترو تا پارک آبی، آکواریوم و تلهکابین در ارتفاعات را نشاندهنده عزم جدی شهرداری برای توسعه همهجانبه و رفاه شهروندان دانست.
وی در تشریح مزیتهای منحصربهفرد خط ۴ مترو با بیان اینکه اتصال قطبهای مذهبی و گردشگری در ایستگاههای آستانه و شاهزاده قاسم، دسترسی زائران را متحول و خط ۴ را به شاهرگ زیارتی شیراز تبدیل میکند، افزود: کاهش بار ترافیکی بلوار رازی و استقلال بهعنوان دو شریان اصلی شرقی–غربی، احیای بافت تاریخی با رویکرد زیرزمینی بدون آلودگی بصری و تخریب بناهای کهن، تکمیل شبکه تعاملی خطوط چهارگانه و تبدیل شیراز به شبکهای یکپارچه از حملونقل ریلی زیرزمینی، از دیگر مزیتهای خط ۴ مترو شیراز است.
وی گفت: تشبیه خطوط چهارگانه مترو به شهر زیرزمینی یک عبارت تبلیغاتی نیست؛ واقعیتی است که عمق، گستردگی و کیفیت کار را نشان میدهد.
شهردار شیراز افزود: با اتمام فاز اول خط ۴، شیراز زیر پای شهروندان و مسافران خود شهری دیگر دارد؛ شهری با خیابانهای روشن، واگنهای منظم و نوید رفع یا کاهش ترافیک خستهکننده. امروز شهر زیرزمینی از وعده به عمل رسیده است.
گفتنی است، با تکمیل فاز اول خط ۴ مترو، گامی مهم در تکمیل شبکه حملونقل ریلی شهری شیراز برداشته میشود و دسترسی شهروندان به محورهای پرتردد، مراکز مذهبی و بخشهایی از بافت تاریخی شهر تسهیل خواهد شد؛ مسیری که میتواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی شریانهای اصلی و تقویت حملونقل عمومی در این کلانشهر ایفا کند.