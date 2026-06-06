اجرای طرح مهتاب در آذربایجان غربی/ بیش از ۵۸۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در استان شناسایی شده است

طاهر کیامهر در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، از اجرای پویش ملی «۲۵ درجه؛ قرارهمدلی» به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی و اطلاع ‌رسانی صنعت برق خبر داد و گفت: تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی ۲۵ درجه، استفاده بهینه از تجهیزات برقی و کاهش مصارف غیرضروری می‌تواند نقش موثری در کاهش بار شبکه و تامین برق پایدار برای همه مشترکان داشته باشد.

کیامهر بر تبیین ضرورت مدیریت مصرف برق در استان اظهار کرد: رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی میان صنعت برق و مردم، نقش تعیین‌کننده‌ای در فرهنگ ‌سازی و انتقال پیام‌های مدیریت مصرف دارند و همکاری آنان در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

وی از اجرای ۷ هزار و ۳۱۴ متر شبکه کابل خودنگهدار در قالب این مانور خبر داد و گفت: توسعه شبکه‌های خودنگهدار علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خاموشی‌ها، نقش مؤثری در پیشگیری از انشعابات غیرمجاز و کاهش تلفات انرژی دارد.

کیامهر با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مشترکان استان را بخش خانگی تشکیل می‌دهد، گفت: این استان بیشترین مصرف برق خانگی را در کشور دارد و مدیریت مصرف در این بخش از اولویت‌های اصلی است.

وی ادامه داد: همچنین حدود ۱۰ درصد مشترکان در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کنند که ۲۶ درصد مصرف برق استان را شامل می‌شود، با کنار گذاشتن بخش خانگی، استان آذربایجان غربی یک استان کشاورزی‌ محور محسوب می‌شود و عمده مصرف برق آن مربوط به بخش کشاورزی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی به اجرای طرح ملی مهتاب اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف کاهش تلفات انرژی، ساماندهی انشعابات غیرمجاز، مدیریت مصرف و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در سطح استان در حال اجراست و تاکنون اقدامات گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است که ساماندهی حدود ۵ هزار و ۸۵۰ انشعاب غیرمجاز از اهداف مهم این طرح در استان به شمار می‌رود.

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