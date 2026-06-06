قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
سکه و طلا امروز در بازار کاهش قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۷۷ میلیون تومان
نیم سکه ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان در حال معامله است.
قیمت انس جهانی طلا به ۴۳۲۹ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۷۴ هزار تومان معامله می شود.