کانونهای گرد و غبار در شمال استان منشأ آلودگی هوای اصفهان است
رییس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: گرچه بخشی از آلودگی هوای متاثر از گرد و غبارهای وارد شده از جانب کشور عراق است اما بخش عمده آلودگی کنونی اصفهان مرتبط با مناطق شمالی و شرقی استان و فعال شدن کانونهای گرد و غبار در آنجا است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، لیلا امینی روز شنبه ضمن اشاره به صدور هشدار زرد و نارنجی هواشناسی در زمینه آلودگی هوا، ادامه داد: روز گذشته از شهرستانهای اردستان، خوروبیابانک و کوهپایه وزش باد همراه با گرد و خاک گزارش شد که بیشترین سرعت گزارش شده در شهرستان اردستان به میزان ۷۲ کیلومتر در ساعت بود.
رییس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: پدیده باد و گرد و خاک برای امروز و فردا (یکشنبه) همچنان در استان تداوم دارد و کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید را به دنبال خواهد داشت اما از فردا مقداری کاهش پیدا خواهد کرد.
وی اضافه کرد: دمای صبح امروز شهر اصفهان نیز ۲۵ درجه سانتیگراد بود که نسبت به روز گذشته ۲ درجه خنکتر شده است.
امینی با بیان اینکه تغییرات دمایی خاص در زمان حاضر در استان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: دمای کلانشهر اصفهان در گرم ترین ساعت شبانهروز گذشته به ۳۷ و در خنکترین ساعت به ۲۱ درجه سانتیگراد رسید.
وی بیان کرد: زواره با ۳۸ و خنک ترین با ۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین و سردترین نقاط استان در شبانهروز گذشته بودند.