دَرَک؛ جایی که کویر به دریا میرسد/ ۱۲ چشمه سرویس بهداشتی مجهز در اختیار گردشگران قرار گرفت
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: همزمان با افزایش حضور گردشگران و مسافران در روستای گردشگری دَرَک، یکی از مقاصد شاخص گردشگری سواحل مَکران، زیرساختهای رفاهی این روستا نیز توسعه یافته و در حال حاضر ۱۲ چشمه سرویس بهداشتی مجهز بهصورت رایگان در اختیار مسافران و گردشگران قرار دارد.
محمد هادی طهرانی مقدم در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: با هدف ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، تأمین رفاه مسافران و پاسخگویی به نیازهای بازدیدکنندگان، تعداد ۱۲ چشمه سرویس بهداشتی در دو مجموعه اقامتگاه بومگردی اکو کمپ دَرَک و مجموعه دیگر در مجاورت ساحل این روستا تجهیز و در اختیار گردشگران قرار داده شده است.
وی افزود: این سرویسهای بهداشتی بهصورت مستمر نظافت و نگهداری میشوند و امکاناتی نظیر آب بهداشتی سالم، مایع دستشویی، روشنایی مناسب و سایر ملزومات بهداشتی برای استفاده عموم در آنها فراهم شده است. فعالان گردشگری و جامعه محلی دَرَک نیز با مشارکت در نگهداری و ارائه خدمات رفاهی، تلاش دارند تا تجربهای مطلوب و خاطرهانگیز برای گردشگران داخلی و خارجی رقم بزنند.
طهرانی مقدم افزود:با فراهم بودن این زیرساختها، گردشگران و مسافران میتوانند با آرامش خاطر از جاذبههای طبیعی، فرهنگی و ساحلی این مقصد منحصربهفرد بازدید کنند و نگرانی از بابت دسترسی به خدمات اولیه رفاهی نداشته باشند.
وی اظهار داشت:روستای گردشگری دَرَک از توابع شهرستان زرآباد در جنوب استان سیستان و بلوچستان و در امتداد سواحل مَکران قرار دارد. این روستا با 120 خانوار و جمعیتی بیش از 600 نفر، به دلیل پدیده کمنظیر تلاقی کویر، دریا، نخلستان و مزارع کشاورزی در یک نقطه، به یکی از خاصترین مقاصد گردشگری ایران تبدیل شده است.
وی گفت: دَرَک در فاصله حدود ۱۷۰ کیلومتری غرب چابهار و حدود ۱۲۰ کیلومتری مرکز شهرستان زرآباد واقع شده و سالانه میزبان هزاران گردشگر، طبیعتگرد، عکاس و فعال فضای مجازی از سراسر کشور است.
طهرانی مقدم اذعان داشت: مردم خونگرم، مهماننواز و اصیل بلوچ در کنار طبیعت بکر، ساحل آرام، چشماندازهای منحصربهفرد و فرهنگ غنی محلی، دَرَک را به مقصدی متفاوت برای تجربه گردشگری در جنوب شرق ایران تبدیل کردهاند؛ روستایی که امروز به عنوان نامزد ثبت در فهرست بهترین دهکدههای گردشگری جهان ۲۰۲۶ نیز شناخته میشود.